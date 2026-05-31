Konkan Railway: ‘वंदे भारत’, ‘तेजस’च्या फेऱ्यांत १५ जूनपासून कपात; कोकण रेल्वे मार्गावर मॉन्सून वेळापत्रक, गाड्यांच्या वेळाही बदलणार

मुंबई: कोकण रेल्वे मार्गावरील मॉन्सून काळातील आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर मध्य रेल्वेने १५ जून ते २० ऑक्टोबर या कालावधीसाठी विशेष मॉन्सून वेळापत्रक जाहीर केले आहे. या कालावधीत मुंबई, पुणे, नागपूर आणि इतर महत्त्वाच्या स्थानकांवरून धावणाऱ्या कोकण मार्गावरील अनेक एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. 'वंदे भारत', 'तेजस' आणि एलटीटी-मडगाव एक्स्प्रेसच्या फेऱ्यांतही कपात करण्यात आली आहे..माॅन्सून काळात या मार्गावर सर्व गाड्यांसाठी ताशी ७५ किलोमीटरची कमाल वेगमर्यादा लागू करण्यात आली आहे. कोकण रेल्वे मार्गावर मुसळधार पाऊस, दरडी कोसळण्याचा धोका, बोगदे आणि घाट विभागातील सुरक्षितता या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी माॅन्सून वेळापत्रक लागू केले आहे. यंदाही गाड्यांचा वेग नियंत्रित ठेवून सुरक्षित वाहतुकीसाठी विशेष नियोजन केले आहे. अनेक गाड्यांचा प्रवासकाळ वाढणार असून त्यांच्या आगमन व प्रस्थानाच्या वेळांमध्ये बदल केला आहे..या गाड्यांच्या फेऱ्या कमीवंदे भारत एक्स्प्रेस : सहा दिवसांवरून तीन दिवसतेजस एक्स्प्रेस : पाच दिवसांवरून तीन दिवसएलटीटी-मडगाव एक्स्प्रेस : चार दिवसांवरून दाेन दिवस.या गाड्यांच्या वेळा बदलल्यावंदे भारत एक्स्प्रेस मुंबईहून सकाळी ५.२५ वाजता सुटून दुपारी ४ वाजता मडगावला पोहोचेल.तेजस एक्स्प्रेस सकाळी ५.५० वाजता सुटून सायंकाळी ५.२० वाजता मडगावला पोहोचेल.जनशताब्दी, मांडवी, तुतारी, मत्स्यगंधा, नेत्रावती, दुरांतो,गरीब रथ तसेच मंगळुरू आणि केरळकडे जाणाऱ्या अनेक गाड्यांच्या वेळांत बदल.सध्याची वेगमर्यादा (ताशी किलाेमीटरमध्ये)रोहा ते वीर (४७ किलोमीटर) : १२०वीर ते कणकवली (२६९ किलोमीटर) : ७५ ते १२०कणकवली-उडुपी (३७७ किलोमीटर) : ९० ते १२०उडुपी-ठोकूर (४७ किलोमीटर) : १२०