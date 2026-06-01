कोकण रेल्वेचे आस्ते कदम! तेजस एक्स्प्रेस १२ तास लेट; मांडवी, कोकणकन्याही ४ तास उशिरा, चाकरमानी हैराण

Konkan Railway Updates: मुंबई गोवा महामार्गाची डेडलाइन संपली तरी कामे पूर्ण झाली नसल्यानं कोकणात गेलेल्या चाकरमान्यांची अजूनही कोकणे रेल्वेवरच भिस्त आहे. दरम्यान, कोकण रेल्वेचं वेळापत्रकही सध्या कोलमडलं आहे. उन्हाळी सुट्ट्या संपवून परत येणाऱ्या आणि कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना रेल्वेच्या लेटमार्कचा फटका बसत आहे. अनेक गाड्या १ तासापासून १२ तासापर्यंत उशिराने धावत आहेत. Mandovi, Konkan Kanya and Tejas Face Major Delays.एलटीटी मडगाव, तेजस एक्सप्रेस, मांडवी एक्सप्रेस या गाड्या ४ ते ५ तास उशिराने धावत आहेत. मुंबईहून सुटणारी मांडवी एक्सप्रेस ४ तास उशिराने धावत आहे. सकाळी ७ वाजता सीएसएमटीहून सुटणारी मांडवी एक्सप्रेस ११ वाजता सुटली. नियोजित वेळेनुसार स्थानकात पोहोचलेल्या प्रवाशांचा गाडी ४ तास उशिरा येणार असल्याचे समजताच संपात अनावर झाला. दुसरीकडे मडगावहून मुंबईला येणारी मांडवी एक्सप्रेसही अर्धा तास उशिराने धावत आहे..Mumbai Pune Expressway : ३ गाड्यांच्या अपघातात दोघांचा मृत्यू तर चौघे गंभीर; मिसिंग लिंक तासभर ठप्प, वाहनांच्या रांगा.तेजस एक्सप्रेसला तब्बल १२ तास उशीर झाल्यानं प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. मडगावहून सुटणारी तेजस एक्सप्रेस चक्क ९ तास उशिराने सुटली. सध्या ती १२ तास उशिरा धावत आहे. रात्री १२ वाजता तेजस एक्सप्रेस निघाली असून दुपारी एक वाजता सीएसएमटीला पोहोचेल. कोकण कन्या एक्सप्रेसही एक तास उशिरा पोहोचली..कोकण रेल्वे मार्गावर गाड्या उशिरानं धावण्याचं कारणही प्रवाशांना सांगितलं जात नसल्यानं प्रवाशांमध्ये नाराजीचं वातावरण आहे. ज्या वेळेत प्रवास करून घरी पोहोचायचं तो सगळा वेळ स्थानकातच जात असल्यानं प्रवाशी संतप्त झाले आहेत. याशिवाय लहान मुले, महिला आणि वृद्धांची मोठी गैरसोय होत आहे..सध्या मान्सूनपूर्व तयारी कोकण रेल्वेकडून केली जात आहे. मान्सूनपूर्व देखभाल दुरुस्तीची कामे सुरू असल्यानं रेल्वेच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाल्याचं म्हटलं जात आहे. याचा फटका सुटी संपवून मुंबईला परतणाऱ्या चाकरमान्यांना बसत आहे. मात्र ऐनवेळी गाड्यांच्या वेळेत झालेला बदल आणि होणारा उशीर यामुळे प्रवाशांवर स्थानकात ताटकळत बसण्याची वेळ आली आहे.