मुंबई

Konkan Railway: पावसाळ्यासाठी कोकण रेल्वे सज्ज; रात्रीच्या गस्तीला विशेष महत्त्व, चोवीस तास वॉचमन तैनात

Konkan Railway Monsoon Preparedness: कोकण रेल्वेने पावसाळ्यात रेल्वे सुरक्षेसाठी विशेष तयारी सुरू केली आहे. यावेळी रात्रीच्या गस्तीला विशेष महत्त्व दिले जाणार आहे.
Konkan Railway

Konkan Railway

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : कोकणात मॉन्सून दाखल होण्याच्या पार्श्वभूमीवर कोकण रेल्वेने रेल्वे सुरक्षेसाठी विशेष तयारी सुरू केली आहे. अतिसंवेदनशील रेल्वे मार्गांवर रात्रीची गस्त वाढविण्यासह धोकादायक ठिकाणी चोवीस तास वॉचमन तैनात करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोकण रेल्वे महामंडळाच्या सुरक्षा विभागातर्फे रत्नागिरी येथे पावसाळी गस्तीविषयी सुरक्षा परिसंवाद आणि प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

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