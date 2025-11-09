मुंबई

Konkan Railway Ro-Ro Service: कोकण रेल्वेच्या ‘रो-रो’ ची नवी झेप! वॅगनच्या वहनक्षमतेत मोठी वाढ; अवजड वाहतूकदारांना फायदा होणार

Railway Ro-Ro Service : कोकण रेल्वेच्या रो-रो सेवेत प्रशासनाने बदल केले आहेत. यामुळे अवजड वाहतूकदारांना फायदा होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : कोकण रेल्वेच्या ‘रोल-ऑन रोल-ऑफ’ (रो-रो) सेवेला नवीन झेप मिळाली आहे. मालवाहतुकीची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी कोकण रेल्वे प्रशासनाने या सेवेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वॅगनची वहनक्षमता ५० टनांवरून ५७ टनांपर्यंत वाढवली आहे.

