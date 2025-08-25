Konkan Railway: मुंबईहून सावंतवाडीला सुटणार विशेष गाड्या; गणेशोत्सवात प्रवाशांना दिलासा

मुंबई : गणेशोत्सवाच्या काळात कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या नेहमीच मोठी असते. त्यामुळे याकाळात अनेकांना रेल्वेचं आरक्षण मिळत नसल्यामुळे हाल होत असल्याचे दिसून येते. दरम्यान गणेशोत्सवात प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून दरवर्षी जादा गाड्या सोडण्यात येतात. यामुळे कोकणात जाणाऱ्यांना चांगलाच फायदा होत असून प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुकर आणि आरामदायी होतो. .गणेशोत्सवाच्या काळात कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेऊन कोकण रेल्वेने लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) ते सावंतवाडी रोड या मार्गावर दोन विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अतिरिक्त गाड्यांमुळे प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे..Mumbai News: कल्याण पनवेल प्रवासालाही चार तास, गावी निघालेल्या कोकणवासियांचे हाल.कसे असेल वेळापत्रक? ट्रेन क्रमांक ०११०९ एलटीटी ते सावंतवाडी रोड विशेष २६ आणि २७ ऑगस्ट रोजी पहाटे एक वाजता सुटेल. ट्रेन क्रमांक ०१११० सावंतवाडी रोड ते एलटीटी विशेष २६ आणि २७ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी पावणेपाच वाजता सावंतवाडी रोडवरून सुटेल. थांबे : या गाड्यांना ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, खेर्डी, चिपळूण, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग आणि कुडाळ या स्थानकांवर थांबे देण्यात आले आहेत. कोच : या विशेष गाड्यांमध्ये एकूण २२ एलएचबी कोचेस असून त्यामध्ये १ प्रथम श्रेणी, १ द्वितीय श्रेणी, ५ तृतीय श्रेणी, ८ शयनयान, ४ सामान्य डब्ब्यांचा समावेश असेल..कोकण ते नागपूर विशेष गाड्यांची सोयगणेशोत्सवाच्या काळात महाराष्ट्र आणि कोकण विभागातील प्रवाशांची वाढती संख्या पाहता मध्य रेल्वेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मडगाव, सावंतवाडी रोड, रत्नागिरी, खेड, चिपळूण, पुणे, नागपूर इत्यादी विविध ठिकाणी 306 विशेष गाड्या चालविण्यात येणार आहेत..इस्रोचे जुने नाव काय होते? नंतर ते कोणी आणि का बदलले?.नागपूरसाठी स्पेशल गाडीरेल्वे प्रशासनाकडून नागपूरच्या दिशेने गणेशोत्सव निमित्त विशेष गाडी सोडण्यात येणार आहे. 01101 क्रमांकाची गाडी मुंबईतील सीएसएमटी-नागपूर-सीएसएमटी अशी धावेल. या गाडीची तिकीट बुकिंग सुरू झालं असून रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाईटवर याबाबत सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.