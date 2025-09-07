Lalbaugcha Raja Visarjan 2025: लालबागच्या राजाच्या विसर्जनाला उशीर, कोळी बांधवांचा गंभीर आरोप, अखेर मूर्ती तराफ्यावर!

मुंबईचा गणेशोत्सव हा उत्साह आणि भक्तीचा संगम आहे, पण यंदा लालबागच्या राजाच्या विसर्जनाला झालेल्या उशिराने भक्तांमध्ये नाराजी पसरली आहे. अनंत चतुर्दशी संपून १५ तास उलटले तरी लालबागच्या राजाचं विसर्जन रखडलं होतं. अखेर अनेक प्रयत्नांनंतर बाप्पाची मूर्ती तराफ्यावर चढवण्यात यश आलं, पण या उशिरामुळे कोळी बांधवांनी लालबागचा राजा मंडळावर गंभीर आरोप केले आहेत..विसर्जन मिरवणुकीत अडथळेलालबागच्या राजाची विसर्जन मिरवणूक तब्बल २२ ते २४ तास चालली. समुद्राला आलेली भरती आणि नव्या तराफ्याच्या तांत्रिक अडचणींमुळे विसर्जनाला विलंब झाला. मंडळाचे मानद सचिव सुधीर साळवी यांनी सांगितलं, “आमचा विसर्जन सोहळा भरती आणि ओहोटी यावर अवलंबून आहे. समुद्राच्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे हा उशीर झाला.” त्यांनी रात्री साडेदहापर्यंत विसर्जन पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवली आणि उशिराबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. सध्या लालबागचा राजा गिरगाव चौपाटीवर आहे, आणि रात्री उशिरा विसर्जन होण्याची अपेक्षा आहे..कोळी बांधवांचा आक्षेपगिरगाव चौपाटीचे नाखवा हिरालाल पांडुरंग वाडकर यांनी लालबागचा राजा मंडळावर गंभीर आरोप केले. त्यांनी सांगितलं, “वर्षानुवर्षे आम्ही वाडकर बंधू लालबागच्या राजाचं विसर्जन करत आलो. यंदा मंडळाने गुजरातच्या कंपनीला तराफ्याचं कंत्राट दिलं. मात्र, या नव्या अत्याधुनिक स्वयंचलित तराफ्यामध्ये तांत्रिक त्रुटी आढळल्या, ज्यामुळे बाप्पाची मूर्ती गेल्या सहा तासांपासून पाण्यात उभी आहे.” त्यांनी मंडळाने ओहोटी-भरतीचा अंदाज न घेतल्याचा आणि परस्पर निर्णय घेतल्याचा आरोप केला. “यापुढे मंडळाने विसर्जनाची काळजी घ्यावी,” असं वाडकर यांनी आवाहन केलं..Lalbaugcha Raja जेव्हा मिरवणुकीत सहभागी झाला तो क्षण | Mumbai Ganpati Visarjan Miravnuk 2025 | Sakal News.नव्या तराफ्यामुळे अडचणीयंदा प्रथमच लालबागच्या राजा मंडळाने विसर्जनासाठी गुजरातहून नवा अत्याधुनिक स्वयंचलित तराफा आणला होता. मात्र, या तराफ्यामध्ये तांत्रिक त्रुटी आढळल्याने मूर्ती तराफ्यावर चढवण्यात अडचणी आल्या. मंडळाने या नव्या तंत्रज्ञानावर विश्वास ठेवला, पण नियोजनात कमतरता राहिल्याने विसर्जन प्रक्रिया लांबली. यामुळे भक्तांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आणि कोळी बांधवांमध्ये नाराजी पसरली..मंडळाची भूमिकालालबागचा राजा मंडळाने या प्रकरणावर दिलगिरी व्यक्त केली आहे. सुधीर साळवी म्हणाले, “आम्ही नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून विसर्जन प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला” दरम्यान, गिरगाव चौपाटीवर जमलेल्या भक्तांनी बाप्पाच्या दर्शनासाठी गर्दी केली असली, तरी विलंबामुळे अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली..Mumbai Rain: काही तास महत्त्वाचे! राज्यभरात कोसळणार मुसळधार; हवामान विभागाचा अलर्ट जारी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.