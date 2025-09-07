मुंबई

Lalbaugcha Raja Visarjan 2025: लालबागच्या राजाच्या विसर्जनाला उशीर, कोळी बांधवांचा गंभीर आरोप, अखेर मूर्ती तराफ्यावर!

Sandip Kapde
मुंबईचा गणेशोत्सव हा उत्साह आणि भक्तीचा संगम आहे, पण यंदा लालबागच्या राजाच्या विसर्जनाला झालेल्या उशिराने भक्तांमध्ये नाराजी पसरली आहे. अनंत चतुर्दशी संपून १५ तास उलटले तरी लालबागच्या राजाचं विसर्जन रखडलं होतं. अखेर अनेक प्रयत्नांनंतर बाप्पाची मूर्ती तराफ्यावर चढवण्यात यश आलं, पण या उशिरामुळे कोळी बांधवांनी लालबागचा राजा मंडळावर गंभीर आरोप केले आहेत.

Mumbai
lal bagh cha raja
Lalbaugcha Raja history

