Lalbaugcha Raja Visarjan 2025 मिरवणुकीचा मार्ग काय? कधी आणि कुठे घेऊ शकता दर्शन? पाहा वेळापत्रक

मुंबई : गणेशोत्सव सोहळ्याचा आज शेवटचा दिवस असून शनिवार (ता. ६) रोजी गणरायाचे विसर्जन होणार आहे. मुंबईत गणेशोत्सव थाटामाटात साजरा केला जात असून बाप्पाचे विसर्जन पाहण्यासाठी राज्यभरातील विविध ठिकाणाहून भाविक मुंबईत येतात. यावेळी नवसाला पावणारा लालबागच्या राजाचे विसर्जन सोहळा अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव असतो. हा सोहळा तब्ब्ल २४ ते २५ तास सुरु राहत असून भाविकांचा ओघही मोठ्या प्रमाणात असतो. .तथापि, गणेश मंडळात लालबागच्या राजाचे दर्शन घेता न आल्यामुळे राजाचे शेवटचे दर्शन घेणयासाठी तसेच विसर्जनाचे क्षण अनुभवण्यासाठी मुंबईकर आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दरम्यान यंदाही लालबागचा राजा मंडळाने विसर्जन सोहळ्यासाठी विशेष नियोजन केले आहे. याबाबतचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे..MSRTC: कोकणवासीयांचा परतीचा प्रवास होणार निर्विघ्न; राखीव गाड्यांचे आयोजन .मुखदर्शनाची रांग बंदलालबागच्या राजाची विसर्जन मिरवणुकीची तयारी करण्याकरीता गुरूवारी (4 सप्टेंबर) चरणस्पर्शाची रांग रात्री 12 वाजता बंद करण्यात आली. तर मुखदर्शनाची रांग शुक्रवारी (5 सप्टेंबरला) रोजी रात्री 12 वाजता बंद करण्यात येणार आहे. अशी माहिती लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने सोशल मीडियावर पोस्टद्वारे सांगितली आहे..लालबागचा राजा 2025 विसर्जन वेळापत्रकप्रस्थान: सकाळी 10 ते 12 (6 सप्टेंबर)चिंचपोकळी पूल – 1 ते 2 दुपारीभायखळा – 3 ते 5 संध्याकाळीनागपाडा चौक – 7 ते 9 रात्रीगोल देऊळ – 10 ते 12 मध्यरात्रीओपेरा हाऊस ब्रिज – 2 ते 4 पहाटे (7 सप्टेंबर)गिरगाव चौपाटी विसर्जन – सकाळी 5 ते 7 (7 सप्टेंबर).विसर्जन मिरवणुकीचा मार्गलालबाग मंडळविसर्जन मिरवणुकीची सुरुवात लालबाग मंडळातून सकाळी 10 ते दुपारी 12 या वेळेत होईल. चिंचपोकळी रेल्वे पूलविसर्जन मिरवणुकीची सुरुवात झाल्यानंतर लालबागचा राजा दुपारी 1 ते 2 च्या दरम्यान चिंचपोकळी रेल्वे पुलावर पोहोचेल. या ठिकाणी, पुलावर आणि खाली दोन्ही बाजूंनी राजाचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होते..चांदीत गुंतवणूक करण्याचा विचार करताय? हे पर्याय पहाच .भायखळा स्टेशनचिंचपोकळी पुलावरून निघाल्यानंतर राजाची विसर्जन मिरवणूक दुपारी 3 ते 5 या वेळेत भायखळा स्टेशनच्या दिशेने रवाना होते. हा संपूर्ण मार्ग झांज-पथके आणि ढोल-ताशांच्या आवाजाने दुमदुमून जातो. नागपाडा चौकभायखळा स्टेशननंतर रात्री 7 ते 9 या वेळेत नागपाडा चौकात (खडा पारशी, क्लेअर रोड) लालबागचा राजाची मिरवणूक पोहोचेल. गोल देऊळरात्री 10 ते मध्यरात्री 12 च्या वेळेत राजा गोल देऊळ (टू टँक्स परिसर) इथे असेल. .ओपेरा हाऊस पूल7 सप्टेंबरला पहाटे 2 ते 4 या वेळेत राजा ओपेरा हाऊस पुलावरून (सी.पी. टँक, प्रार्थना समाज, एस.व्ही.पी. रोड) जाईल. गिरगाव चौपाटीओपेरा हाऊस पुलावरून दुसऱ्या दिवशी सकाळी 5 ते 7 च्या दरम्यान गिरगाव चौपाटीवर लालबगच्या राजाचा विसर्जन सोहळा पार पडेल.