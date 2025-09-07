Lalbaugcha Raja Visarjan: सर्व अडथळे पार करून ३३ तासांच्या मार्गक्रमणानंतर लालबागच्या राजाचे विसर्जन संपन्न

मुंबईच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या लालबागच्या राजाचे यंदाचे विसर्जन 33 तासांच्या भक्तिमय मिरवणुकीनंतर अखेर गिरगाव चौपाटीवर संपन्न झाले. लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या या गणपतीच्या विसर्जनाला यंदा अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. समुद्रातील भरती आणि नव्या स्वयंचलित तराफ्यामुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे विसर्जन प्रक्रिया लांबणीवर पडली. तरीही, भाविकांचा उत्साह आणि श्रद्धा यामुळे बाप्पाला भक्तीमय निरोप देण्यात यश आले..मिरवणुकीचा भक्तिमय प्रवासलालबागच्या राजाची विसर्जन मिरवणूक शनिवारी (6 सप्टेंबर) सकाळी 10 वाजता लालबाग येथून सुरू झाली. रंगीबेरंगी फुलांनी सजवलेला तराफा, ढोल-ताशांचा गजर आणि "गणपती बाप्पा मोरया"च्या जयघोषांनी मुंबईच्या रस्त्यांवर उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. रात्रभर चाललेली ही मिरवणूक रविवारी सकाळी 8 वाजता गिरगाव चौपाटीवर पोहोचली. मिरवणुकीत लाखो भाविकांनी सहभाग घेतला, तर रस्त्याच्या दुतर्फा हजारो लोकांनी बाप्पाचे दर्शन घेतले. विसर्जनावेळी अनंत अंबानी यांच्या सुरक्षा रक्षकांनी आणि कोळी बांधवांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली..Lalbaugcha Raja: हिंदु-मुस्लिम ऐक्याचा संदेश! लालबागचा राजा मशिदीजवळ पोहोचतो तेव्हा...; पाहा ऐतिहासिक क्षणाचा खास व्हिडिओ.नव्या तराफ्यामुळे अडथळेयंदा लालबागच्या राजाच्या विसर्जनासाठी एक खास स्वयंचलित तराफा तयार करण्यात आला होता. हा तराफा तंत्रस्नेही असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, राजाची मूर्ती या तराफ्यावर चढवण्यात अडचणी आल्या. यामुळे विसर्जन प्रक्रियेला तब्बल 12 तासांचा विलंब झाला. तांत्रिक अडचणी आणि समुद्रातील भरतीमुळे विसर्जनाचा क्षण अधिक आव्हानात्मक बनला. तरीही, आयोजकांनी आणि स्वयंसेवकांनी अथक परिश्रम घेऊन ही समस्या सोडवली आणि अखेर बाप्पाला समुद्रात विलीन करण्यात यश मिळाले..भाविकांचा अटळ उत्साहलालबागचा राजा हा केवळ गणपती मूर्ती नसून, मुंबईकरांच्या श्रद्धेचा आणि एकतेचा प्रतीक आहे. विसर्जनादरम्यान समुद्राच्या लाटांवर तरंगणारा तराफा पाहताना भाविकांच्या डोळ्यांत अश्रू आणि मनात भक्तीचा उत्साह होता. "पुढच्या वर्षी लवकर या" असे म्हणत भाविकांनी बाप्पाला निरोप दिला. गिरगाव चौपाटीवर हजारो लोकांनी एकत्र येऊन हा सोहळा अनुभवला. कोळी बांधवांनी पारंपरिक पद्धतीने तराफा समुद्रात ढकलला, तर "गणपती बाप्पा मोरया"च्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला..पर्यावरण आणि सुरक्षेची काळजीयंदाच्या विसर्जनात पर्यावरण संरक्षणाला विशेष महत्त्व देण्यात आले. लालबागच्या राजाच्या मूर्तीसाठी वापरण्यात आलेली सामग्री पर्यावरणपूरक होती. तसेच, विसर्जनादरम्यान समुद्रातील कचरा कमी करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या. मुंबई पोलिसांनी आणि स्वयंसेवकांनी मिरवणुकीदरम्यान सुरक्षेची काळजी घेतली, ज्यामुळे हा सोहळा कोणत्याही अनुचित घटनेशिवाय पार पडला..लालबागच्या राजाचे सांस्कृतिक महत्त्वलालबागचा राजा हा मुंबईच्या गणेशोत्सवाचा आत्मा आहे. गेल्या 90 वर्षांहून अधिक काळापासून हा उत्सव मुंबईकरांना एकत्र आणतो. दरवर्षी लाखो भाविक लालबागच्या राजाचे दर्शन घेण्यासाठी आणि त्याच्या मिरवणुकीत सहभागी होण्यासाठी गर्दी करतात. यंदा विसर्जनाला उशीर झाला असला, तरी भाविकांचा उत्साह आणि श्रद्धा अढळ राहिली..लालबागच्या राजाची पहिली मूर्ती कशी होती? 1934 सालातील गणेशोत्सवाचे फोटो पाहून आश्चर्यचकित व्हाल..!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.