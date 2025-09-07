मुंबई

Lalbaugcha Raja Visarjan: सर्व अडथळे पार करून ३३ तासांच्या मार्गक्रमणानंतर लालबागच्या राजाचे विसर्जन संपन्न

Lalbaugcha Raja Visarjan 2025: 33-Hour Grand Procession and Devotees’ Faith | लालबागच्या राजाचे 33 तासांच्या मिरवणुकीनंतर गिरगाव चौपाटीवर भव्य विसर्जन. नव्या तराफ्यामुळे अडथळे, पण श्रद्धेने बाप्पाला निरोप.
Lalbaugcha Raja Visarjan

Lalbaugcha Raja Visarjan

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मुंबईच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या लालबागच्या राजाचे यंदाचे विसर्जन 33 तासांच्या भक्तिमय मिरवणुकीनंतर अखेर गिरगाव चौपाटीवर संपन्न झाले. लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या या गणपतीच्या विसर्जनाला यंदा अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. समुद्रातील भरती आणि नव्या स्वयंचलित तराफ्यामुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे विसर्जन प्रक्रिया लांबणीवर पडली. तरीही, भाविकांचा उत्साह आणि श्रद्धा यामुळे बाप्पाला भक्तीमय निरोप देण्यात यश आले.

Loading content, please wait...
Mumbai
lal bagh cha raja
Ganesh Visarajan
Ganesh Chaturthi 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com