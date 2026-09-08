मुंबई

सभ्य रहा, नीट कपडे परिधान करा! भाडेकरू मुलींना घरमालकाचा सल्ला, रूममध्ये लावला CCTV कॅमेरा

Mumbai News: घरमालकाने मुलींच्या संमतीशिवाय PGमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी घरमालकाच्या कृत्यावर तरूणींनी संताप व्यक्त केला आहे.
Man Installs CCTV Inside Girls’ PG

Man Installs CCTV Inside Girls’ PG

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईत पीजीमध्ये राहणाऱ्या तरुणींच्या लिव्हिंग रूममध्ये घरमालकाने सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे सीसीटीव्ही बसवण्यापूर्वी तरुणींकडून कसलीही परवानगी घेण्यात आली नसल्यामुळे तरुणींच्या गोपनीयतेचा (प्रायव्हसीचा) प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

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