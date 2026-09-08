सभ्य रहा, नीट कपडे परिधान करा! भाडेकरू मुलींना घरमालकाचा सल्ला, रूममध्ये लावला CCTV कॅमेरा

मुंबई : मुंबईत पीजीमध्ये राहणाऱ्या तरुणींच्या लिव्हिंग रूममध्ये घरमालकाने सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे सीसीटीव्ही बसवण्यापूर्वी तरुणींकडून कसलीही परवानगी घेण्यात आली नसल्यामुळे तरुणींच्या गोपनीयतेचा (प्रायव्हसीचा) प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. .सोशल मीडियावर एका तरुणीने घरात लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा फोटो टाकत एक पोस्ट पब्लिश केली आहे. ज्यामध्ये पीजीमध्ये राहणाऱ्या तरुणीच्या घरमालकाने त्यांच्या लिव्हिंग रूममध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवला असून त्यासाठी त्यांची कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचा दावा केला आहे. या प्रकाराला तरुणीने गोपनीयतेचा (प्रायव्हसीचा) मुद्दा म्हटले असून मुंबईसारख्या शहरात अशा गोष्टीचा अनुभव आल्याबद्दल धक्का बसल्याचे म्हटले आहे..पालघरमध्ये रुग्णालयात राडा अंगलट; शिवसेनेच्या कार्यालातून ६ पदाधिकाऱ्यांसाठी फतवा, एकनाथ शिंदेंची भूमिका....तरुणीने पोस्टमध्ये काय म्हटले?संबंधित तरुणी ३-बीएचके घरात सहा तरुणींसोबत राहत असून घरमालकाने आम्हाला न विचारता लिव्हिंग रूममध्ये कॅमेरा बसवला. कॅमेरा बसवल्यानंतरच घरमालकाने तरुणींना त्याबद्दल 'माहिती' दिली आणि यालाच त्यांनी 'संमती' (consent) घेणे असे मानले. हे पाऊल 'पोलिसांच्या सूचनेनुसार' उचलण्यात आले होते. संबंधित तरुणीने कॅमेरा घराबाहेर बसवण्याची सूचना केली होती; मात्र, घरमालकाने त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे तरुणीने पोस्टमध्ये म्हटले आहे..याप्रकरणी तरुणीने घरमालकाला जाब विचारला असता 'शेजाऱ्यांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेऊन सीसीटीव्ही सहजपणे घराबाहेर बसवता आला असता, पण ती कटकट नको होती, असे उत्तर घरमालकाकडून देण्यात आले. तसेच 'तुम्ही लिव्हिंग एरियामध्ये येताना योग्य कपडे घालावे' असे देखील सांगण्यात आले. .Mumbai Crime: मुंबईत हायप्रोफाइल वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश, २६ वर्षीय मॉडेलचा सौदा; प्रसिद्ध हॉटेलच्या रूमवर कंडोमचा बॉक्स अन्....मात्र आम्ही बहुतेक वेळ लिव्हिंग रुममध्येच घालवतो. आमच्या खोल्यांमध्ये जेवण किंवा अभ्यासासाठी वापरण्याजोगे टेबल नाही. प्रश्न केवळ योग्य कपडे घालण्याचा नाही; तर आम्हाला खाजगीपणाचा (privacy) अधिकार नाही का?" असा सवाल तरुणीने उपस्थित केला. ‘OkVehicle2991’ या हँडलवरून रेडिट (Reddit) वर शेअर करण्यात आलेली ही पोस्ट लवकरच व्हायरल झाली असून त्यावर अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.