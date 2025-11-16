मुंबई

Crime News: निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा शस्त्रसाठा जप्त, पोलिसही चक्रावले; कारवाईत एकाला अटक!

Dombivli Crime: कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीची धामधूम सुरू होत असताना डोंबिवलीत मोठा शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आला आहे.
Large cache of weapons seized in Dombivli

Sakal
शर्मिला वाळुंज
डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीची धामधूम सुरू होत असतानाच डोंबिवलीतील 27 गावांच्या हद्दीत शस्त्रांचा मोठा साठा सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. कल्याण गुन्हे अन्वेषण शाखेने देसलेपाडा भागात टाकलेल्या धाडीत पिस्तुल, जिवंत काडतूस, तलवार, सुरा, खंजीर, चाकू असा मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा शस्त्रसाठा हस्तगत केला असून एका व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मिळालेल्या या साठ्याने पोलीस प्रशासनही चक्रावून गेले आहे.

