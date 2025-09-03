मुंबई

Lemon Price Fall: लिंबूची आवक वाढली, दरात घसरण; ग्राहकांना दिलासा

Mumbai News: सध्या बाजारात लिंबूची मागणी कमी असल्याने आणि आवक मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे लिंबाचे भाव कमी झाले आहेत. यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गायत्री ठाकूर

डोंबिवली : उष्णता म्हटले की, थंड पेय पिण्याची, इच्छा निर्माण होते. अनेक व्यक्ती लिंबूपाणी पिण्याला पसंती देतात. त्यामुळे उन्हाळ्यात लिंबाचे दर वाढलेले असतात मात्र पावसात लिंबाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असले तरी मागणी मात्र कमी असल्याने दर कमी होतात.

