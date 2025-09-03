Lemon Price Fall: लिंबूची आवक वाढली, दरात घसरण; ग्राहकांना दिलासा

गायत्री ठाकूरडोंबिवली : उष्णता म्हटले की, थंड पेय पिण्याची, इच्छा निर्माण होते. अनेक व्यक्ती लिंबूपाणी पिण्याला पसंती देतात. त्यामुळे उन्हाळ्यात लिंबाचे दर वाढलेले असतात मात्र पावसात लिंबाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असले तरी मागणी मात्र कमी असल्याने दर कमी होतात..आजच्या घडीला ७० ते ८० रुपये किलो दराने लिंब ग्राहकांना उपलब्ध होत आहेत. सध्या मागणी कमी असल्याने पावसाळ्यात भाव न वाढता कमी झाले आहेत. ८० रुपये किलो दरात १८ ते २० लिंबू मिळत असून, मोठे लिंबू पाच रुपये तर छोटा लिंबू दोन ते तीन रुपये दराने मिळत आहे. लिंबाचे दर कमी होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे पावसाळ्यात लिंबाच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. लिंबू हा व्हिटॅमिन 'सी'चा उत्तम स्रोत मानला जातो. वर्षभर लिंबाला मोठ्या प्रमाणात मागणी असते..Thane Traffic: वाहतूक पोलिसांचा कडक इशारा! लोडिंग-अनलोडिंगवर बंदी, 'या' वाहनांना नो एन्ट्री; कधी अन् कुठे? .उत्पादन वाढलेला आहे मागणी कमी आहे, त्यामुळे भाव कमी झालेले आहेत. परंतु येत्या महिन्यात लिंबाचे भाव वाढू शकतात. - रोहन गुप्ता विक्रेता.लिंबाची मागणी वर्षभर असते. फक्त पुरवठ्यानुसार लिंबाचे भाव कमी जास्त होत असतात. पूर्वी उन्हाळ्यातच लिंबाचे भाव जास्त वाढायचे कारण मागणी असायचं. परंतु आता मोजीतो सोडा याची दुकाने, छोटे फूड स्टॉल हॉटेलपासून लहान उपहारगृहात मिळणाऱ्या जेवणात हमखास लिंबू हे दिले जाते.लिंबाचा वापर अनेक ठिकाणी केला जात असल्याने त्याला सतत मागणी असते.- रघुवीर कदम विक्रेता.Maratha Andolan Mumbai: आधी चिखलात बसले आता वॉटरप्रूफ मंडप , मराठा आंदोलन लांबणार.. | Sakal News.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.