मुंबई

Central Railway: खोपोलीकरांसाठी लोकलला 'ब्रेक'! पळसदरी-खोपोलीदरम्यान दोन महिने विशेष ब्लॉक, पाहा वेळापत्रक

Khopoli Local Cancelled: पळसदरी-खोपोलीदरम्यान दोन महिने विशेष ब्लॉक घेतला जाणार आहे. यामुळे खोपोलीकडे रात्री उशिरा जाणाऱ्या प्रवाशांना वेळेचे नियोजन करावे लागणार आहे.
Palsadari-Khopoli Mega Block

Palsadari-Khopoli Mega Block

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : खोपोलीकडे रात्री उशिरा जाणाऱ्या प्रवाशांना आता वेळेचे नियोजन करावे लागणार आहे. पळसदरी-खोपोलीदरम्यान रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांच्या देखभालीसाठी दोन महिने प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार आणि शनिवारच्या मध्यरात्री तीन तासांचा वाहतूक व पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

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