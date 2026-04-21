Shahapur Leopard Attack: बिबट्याच्या हल्ल्यात ८ वर्षांचा मुलगा ठार, शाळा सुटल्यावर आंबे काढायला गेला अन् घात झाला

राज्यात बिबट्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना वाढल्या आहेत.वर्षभरात महाराष्ट्रात बिबट्यांच्या हल्ल्यांमध्ये अनेक लहान मुलं जखमी झाली असून काहींचा मृत्यूही झाला आहे. मुंबईच्या उपनगरांपर्यंत बिबटे धुमाकूळ घालत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अशातच शहापूर तालुक्यातील वाशाळा वनपरिक्षेत्रातील कळभोंडा परिसरात बिबट्याने एका ८ वर्षीय मुलावर हल्ला करून त्याला ठार मारल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. .मृत मुलाचे नाव कृष्णा भागवत अगीवले असे आहे. तो दररोज मित्रांसोबत जंगलाजवळ आंबे पाडण्यासाठी जात असे. एप्रिल महिन्यातील सुट्टीचा आनंद घेत असलेल्या कृष्णाने शाळा सुटल्यानंतर मित्रांसोबत नेहमीप्रमाणे आंबे गोळा करण्यासाठी जंगलात गेला मात्र, जंगलात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक हल्ला केला आणि त्याला जंगलाच्या आत फरफटत नेले. .गावकऱ्यांना ही बाब कळताच त्यांनी तातडीने जंगलाच्या दिशेने धाव घेतली. मात्र, गावकरी पोहोचेपर्यंत बिबट्याने कृष्णाला ठार मारले होते. घटनेची माहिती मिळताच कसारा पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पण वनविभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी वेळेत घटनास्थळी पोहोचले नाहीत. परिणामी, कृष्णाचा मृतदेह अद्याप जंगलातच पडून आहे. पंचनामा कोण करणार, यावरून प्रश्न उपस्थित झाला आहे..Dindori leopard attack: दिंडोरीत बिबट्याचा हल्ला; ६९ वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू, पिंपळणारे परिसरात भीतीचे सावट.या घटनेने परिसरात मोठा संताप व्यक्त केला जात आहे. नागरिक म्हणतात, "अन्नाच्या शोधात रानावनात भटकणारे बिबटे आता मानवी वस्तीत घुसत आहेत. मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे." कृष्णाच्या आईने हंबरडा फोडला असून अगीवले कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. वन विभागाच्या दुर्लक्षाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. अनेक नागरिकांनी सांगितले की, "बिबट्याच्या हल्ल्यांची मालिका सुरू असताना वनविभागाचे अधिकारी सतर्क नसतील लहान मुले आणि नागरिकांची सुरक्षा कोण करणार?"