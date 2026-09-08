VIDEO: फार्महाऊसवर बिबट्याची एन्ट्री, मनसेच्या नेत्याचा पाळीव कुत्रा 'रॉकी'ची थरारक झुंज; घटना CCTVत कैद

मुरबाड : मुरबाड येथील फार्म हाऊसवर बिबट्याने पाळीव कुत्र्यावर हल्ला केल्याची घटना समोर आली आहे. या हल्ल्यात ‘रॉकी’ नावाचा कुत्रा जखमी झाला असून, त्याने बिबट्याचा प्रतिकार करत त्याला जंगलाच्या दिशेने पळवून लावल्याचा दावा मनसे नेते राजू पाटील यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमधून केला आहे. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज पाहिल्यानंतर अंगावर काटा आल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे..राजू पाटील यांनी केलेल्या पोस्टनुसार, मुरबाड येथील त्यांच्या फार्म हाऊसवर सायंकाळी सव्वासातच्या सुमारास बिबट्याने कंपाऊंडच्या जाळीवरून उडी मारत रॉकीवर पाठीमागून हल्ला केला. मात्र, रॉकीने प्रतिकार करत बिबट्याच्या गाल आणि हनुवटीचा चावा घेतल्याने बिबट्याला तेथून माघार घ्यावी लागली. त्यानंतर बिबट्या जंगलाच्या दिशेने निघून गेल्याचे पाटील यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले आहे..Maharashtra Weather: सुखावणारी बातमी! मुंबई, पुण्यासह मराठवाड्यात पावसाचं पुनरागमन; हवामान विभागाची महत्त्वाची अपडेट .या झटापटीत रॉकीला बिबट्याच्या नखांमुळे जखमा झाल्या. घटनेनंतर डॉक्टरांना बोलावून रॉकीवर प्रथमोपचार करण्यात आले असून, तो सध्या सुरक्षित असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. यापूर्वीही रॉकीने विषारी सापांशी सामना केल्याचा दावा त्यांनी केला आहे..या घटनेनंतर मुरबाड वनविभागाला माहिती देण्यात आल्याचेही पाटील यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे. वनविभागाकडून या परिसरात आवश्यक उपाययोजना सुरू करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे..Mumbai Crime: मुंबईत हायप्रोफाइल वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश, २६ वर्षीय मॉडेलचा सौदा; प्रसिद्ध हॉटेलच्या रूमवर कंडोमचा बॉक्स अन्....‘दोष कोणाचा?’या घटनेच्या निमित्ताने राजू पाटील यांनी मानव-वन्यजीव संघर्षाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मुरबाडसह राज्यातील विविध भागांत मानव आणि वन्यजीवांमधील संघर्षाच्या घटना सातत्याने समोर येत असल्याचे सांगत त्यांनी वन्यजीवांच्या अधिवासावर होणाऱ्या अतिक्रमणाचा मुद्दा उपस्थित केला..“विकासाच्या नावाखाली जंगलांचा ऱ्हास झाल्याने वन्यजीवांचा अधिवास कमी होत आहे. त्यामुळे अन्नाच्या शोधात वन्यजीव मानवी वस्त्यांकडे वळत आहेत,” अशी भूमिका पाटील यांनी मांडली. भविष्यात अशाच प्रकारचा सामना एखाद्या नागरिक, महिला किंवा लहान मुलाशी झाला तर त्याला जबाबदार कोण, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला..BMC: महापालिकेचे ७९ नगरसेवक कचाट्यात, पाच जणांची निवड बाद; न्यायालयात आव्हान.मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखण्याची गरज असल्याचे सांगत पाटील यांनी सरकारच्या विकास धोरणांवरही टीका केली आहे. उद्योगांना प्राधान्य देणाऱ्या विकासकामांमुळे जंगल आणि वन्यजीवांच्या अधिवासावर परिणाम होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. रॉकी आणि बिबट्याच्या या थरारक झटापटीची चर्चा होत असतानाच, या घटनेने मुरबाड परिसरातील मानव-वन्यजीव संघर्षाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.