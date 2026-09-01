Palghar News: श्वानाच्या पिल्लाला बिबट्याचे अभय, बावड्या गावातील घटना सीसीटीव्हीत कैद

तारापूर : वानगाव-बावडा परिसरात तावडीत सापडलेल्या श्वानाला बिबट्याने सुखरूप सोडल्याचे सीसीटीव्हीत कैद झाले आहे. या प्रकाराने मुक्या प्राण्यांमधील भावना, दयाची प्रचिती आली आहे..पालघर जिल्ह्यातील वानगाव, बावडा परिसरात बिबट्याचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. रात्रीच्या वेळी बिबट्या मानवी वस्तीजवळ येत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. बिबट्याने अनेक पाळीव प्राण्यांवर हल्ला करून शिकार केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये मोठी दहशत आहे..अमित ठाकरेंविरोधात BJP आक्रमक, माहीममध्ये भाजप-मनसे कार्यकर्ते आमनेसामने, पोलिसांनी मनसे कार्यकर्त्यांना घेतलं ताब्यात.अशातच बिबट्याच्या वर्तनाची दुसरी बाजू दाखवणारी घटना बावडा येथील गणपती मंदिरासमोरील सीसीटिव्हीत चित्रित झाल्याने परिसरातील नागरिकांमधून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तर या प्रकाराने गावागावांत विविध चर्चा देखील रंगु लागल्या आहेत..समाजमाध्यमांवर चर्चाएकीकडे पाळीव प्राण्यांची शिकार करणाऱ्या बिबट्याची दहशत, तर दुसरीकडे त्याच बिबट्याने दाखवलेली एका चिमुकल्या जिवावरील दया अनेकांच्या मनाला स्पर्श करून गेली आहे. मुक्या प्राण्यांमध्ये भावना, संवेदना असतात, याची जाणीव व्हिडिओतून होत असल्याने समाजमाध्यमांवर चर्चा रंगली आहे..Ulhasnagar Metro: व्यापारनगरीपर्यंत मेट्रो! उल्हासनगरपर्यंत मार्गिकेला केंद्राची अधिसूचनेद्वारे मंजुरी.वनविभागाचे आवाहनबिबट्याचा वावर कायम असल्याने नागरिकांनी रात्रीच्या वेळी एकट्याने घराबाहेर पडू नये, लहान मुले, पाळीव प्राण्यांची विशेष काळजी घ्यावी, बिबट्या दिसल्यास त्याचा पाठलाग अथवा त्याला चिथावणी देऊ नये, असे आवाहन करण्यात येत आहे. बिबट्याच्या सततच्या वावरामुळे वनविभागानेही सतर्क झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.