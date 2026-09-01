मुंबई

Palghar News: श्वानाच्या पिल्लाला बिबट्याचे अभय, बावड्या गावातील घटना सीसीटीव्हीत कैद

Leopard Saves Dog: श्वानाच्या पिल्लाला बिबट्याने सुखरूप सोडले असून ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. या प्रकारामुळे मुक्या प्राण्यांमधील भावना, संवेदना दिसून आल्या आहेत.
Leopard Saves Dog Palghar Case

Leopard Saves Dog Palghar Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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तारापूर : वानगाव-बावडा परिसरात तावडीत सापडलेल्या श्वानाला बिबट्याने सुखरूप सोडल्याचे सीसीटीव्हीत कैद झाले आहे. या प्रकाराने मुक्या प्राण्यांमधील भावना, दयाची प्रचिती आली आहे.

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