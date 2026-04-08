Mumbai: मालाडमध्ये बिबट्याचा वावर, रहेजा हाइट्सचे रहिवासी दहशतीखाली; दक्षतेच्या सूचना

मुंबई : मुंबईतील उपनगरांमध्ये बिबट्याचा वावर वाढल्याच्या घटना ताज्या असतानाच, आता मालाड (पूर्व) परिसरातील रहेजा हाइट्स सोसायटीनजीक बिबट्या दिसल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. मंगळवारी पहाटे तीन ते चारच्या सुमारास सोसायटीच्या 'डी' विंग परिसरातील पार्किंगमध्ये बिबट्या वावरताना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे..आयटी पार्कजवळ असलेल्या रहेजा हाइट्समध्ये रहिवाशांना काही काळापासून बिबट्याच्या हालचाली जाणवत आहेत. मंगळवारी पहाटेच्या वेळी बिबट्या थेट सोसायटीच्या पार्किंग परिसरात फिरताना दिसल्याने रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि पाळीव प्राण्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..याबाबत रहिवासी विजयकुमार एन. बोरा म्हणाले, की ही काही पहिली वेळ नाही. बिबट्याचा वारंवार वावर आमच्यासाठी चिंतेची बाब आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात, जेणेकरून कोणतीही अनुचित घटना घडणार नाही..मालाड (पूर्व) येथील रहेजा हाइट्स परिसरात बिबट्या दिसल्याच्या संदर्भात, वन विभागाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. ही माहिती मिळताच, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या एका पथकाला परिस्थितीचा आढावा आणि देखरेख करण्यासाठी त्वरित घटनास्थळी तैनात करण्यात आले. परिसराचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. .बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी या परिसरात आणि आसपासच्या ठिकाणी कॅमेरा ट्रॅप बसवण्यात आले आहेत. आमचे जलद प्रतिसाद पथक विशेषतः पहाटे आणि रात्रीच्या वेळी नियमित गस्त घालत आहे. स्थानिक रहिवाशांना अंधार असताना एकट्याने बाहेर न पडण्याचा, सामायिक भागांमध्ये पुरेशी प्रकाश व्यवस्था ठेवण्याचा आणि पाळीव प्राण्यांना एकटे सोडू नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे..भीतीचे वातावरणरहिवाशांनी वन विभाग आणि महापालिकेकडे या परिसरातील सुरक्षा वाढवण्याची मागणी केली आहे. वन विभागाने या परिसराची पाहणी करून बिबट्याला सुरक्षितस्थळी हलवावे किंवा रहिवाशांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने पिंजरे लावावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे. सध्या या परिसरात भीतीचे वातावरण असून, वन विभाग यावर काय पावले उचलतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.