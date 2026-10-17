मुंबई

Mumbai Crime : सीएसएमटीतून चिमुरडीचे अपहरण! १४ तासांत शोध, अपहरण करणाऱ्या महिलेला अटक; एक वर्षाच्या मुलीला आईच्या स्वाधीन केले

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) रेल्वे स्थानकातून एक वर्षाच्या चिमुरडीचे अपहरण झाल्याची घटना आली समोर.
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ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- नितीन बिनेकर

मुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) रेल्वे स्थानकातून एक वर्षाच्या चिमुरडीचे अपहरण झाल्याची घटना समोर आली होती. या प्रकरणाचा तपास करताना अवघ्या १४ तासांत चिमुरडीचा शोध घेण्यात सीएसएमटी लोहमार्ग पोलिसांना यश आले. याप्रकरणी पूजा शिंदे (वय २३, रा. सायन कोळीवाडा ) या महिलेला अटक करण्यात आली आहे. चिमुरडीला तिच्या आईच्या स्वाधीन करण्यात आले असून, आरोपी महिला सध्या पोलीस कोठडीत आहे.

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