Mumbai High Court: सर्वसामान्य, पत्रकारांसाठी प्रक्षेपण बंद, उच्च न्यायालयाचे कामकाज वकिलांपुरतेच मर्यादित

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर मुंबई उच्च न्यायालयातील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. न्यायालयीन कामकाज कसे चालते आणि न्यायालयीन कामाप्रती पारदर्शकता वाढावी म्हणून काही महिन्यांपूर्वी थेट प्रक्षेपण सुरू झाले होते. तथापि न्यायालयीन कामकाजाच्या हेतूत: संपादित केलेले व्हिडिओ समाजमाध्यमावरून प्रसिद्ध करण्याच्या घटना वारंवार वाढल्यानंतर थेट प्रक्षेपण बंद करण्यात आले. सुनावणीचे प्रक्षेपण न्यायमूर्तींच्या मंजुरीनुसार होणार, असे उच्च न्यायालय प्रशासनाने मागील महिन्यात सार्वजनिक नोटिसीद्वारे स्पष्ट केले. परिणामी, मुख्य न्यायमूर्तींसह अनेक महत्त्वाची खंडपीठ आणि एकलपीठांनी न्यायालयातील सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण बंद करून निव्वळ वकिलांसाठी सुरू ठेवले आहे. .सर्वोच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासह सेवाज्येष्ठतेनुसार, पहिल्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठांच्या न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू होईल, असे तत्कालीन मुख्य न्या. आलोक आराधे यांनी जाहीर केले होते. त्यानंतर देशाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते या उपक्रमाचे उद्घाटन होऊन थेट प्रक्षेपण सुरू झाले. .Mumbai News: उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीतही नियमांचे उल्लंघन, समितीच्या अहवालातून माहिती उघड.हा उपक्रम आता केवळ आठ खंडपीठ आणि एकलपीठांपुरता मर्यादित राहिला आहे. त्यातही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासह आणि सेवाज्येष्ठतेतील आणखी दोन न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठांनी थेट प्रक्षेपण प्रणाली कार्यरत असूनही ती वकिलांपुरतीच मर्यादित आहे. थेट प्रक्षेपणाच्या गैरवापराबद्दल, विशेषतः समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध झालेल्या संपादित व्हिडिओबद्दलच्या न्यायिक सावधगिरीमुळे या प्रकल्पाची व्याप्ती मर्यादित झाल्याचे न्यायालयीन अधिकारी आणि वकिलांचे म्हणणे आहे..पत्रकारही वंचितन्यायालयीन कामकाजाचे वृत्तांकन करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनाही थेट प्रक्षेपणापासून दूर ठेवले आहे. तथापि, त्यांना का वगळण्यात आले याचे स्पष्टीकरणही सूचनेत नमूद नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या थेट प्रक्षेपण आणि मुद्रण नियमावलीनुसार, वैवाहिक वाद, लैंगिक गुन्हे, लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पोक्सो) कायद्याची प्रकरणे किंवा विशिष्ट सुनावणीची प्रसिद्धी न्याय किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेस हानी पोहोचवू शकते अशा संवेदनशील श्रेणी वगळता, सर्व कामकाजाचे प्रक्षेपण न्यायमूर्तींच्या संमतीच्या अधीन राहील..Mumbai News: संसर्ग नियंत्रणासाठी प्रयोग! पालिका रुग्णालयांत 'सूक्ष्मजंतूनाशक बेड मॅट' वापरण्याबाबत चर्चा.संकेतस्थळावर कोणतीही सूचना नाहीअधिकृत संकेतस्थळांवर प्रत्येक खंडपीठासाठी कार्यरत थेट प्रक्षेपणाच्या लिंक्स अजूनही उपलब्ध आहेत. मात्र, कामकाजात सामील होण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना न्यायालयाने कामकाजाचे सार्वजनिक प्रक्षेपण बंद केले आहे ही एक सूचनाच दिसते, परंतु कामकाजाचे सार्वजनिक थेट प्रक्षेपण बंद करण्याच्या निर्णयाची माहिती देणारी कोणतीही सूचना न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर अद्यापपर्यंत प्रसिद्ध केलेली नाही..ही अवास्तविकता आहेन्यायालयीन कारभारात पारदर्शकता यावी, म्हणून थेट प्रक्षेपण सुरू करण्यात आले. सर्वसामान्यांना न्यायालयीन कामकाजाची माहिती मिळावी हा मूळ उद्देश होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचेही थेट प्रक्षेपण होते. तिथे अंशतः किंवा कोणतीही बंदी नाही. मग मुंबई उच्च न्यायालयातच का? ही अवास्तविकता आहे.- ॲड. असिम सरोदे, वकील, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय.