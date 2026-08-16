ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करण्याआधी सावधान! Blinkit च्या फ्रीजरमध्ये जिवंत उंदीर आढळला; स्टोअरचा व्हिडिओ व्हायरल

जर तुम्ही ऑनलाइन किराणा सामान मागवण्यासाठी ब्लिंकइट वापरत असाल, तर ही घटना तुमचे लक्ष वेधून घेऊ शकते. ऑनलाइन किराणा सामान वितरण प्लॅटफॉर्म ब्लिंकइटच्या मालकीच्या एका दुकानातील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये आईस्क्रीमच्या फ्रीझरमध्ये एक जिवंत उंदीर दिसत आहे. ही घटना महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील कल्याणच्या गोदरेज हिल्स परिसरात घडली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, काही लोक आईस्क्रीम खरेदी करण्यासाठी दुकानात आले असता त्यांना फ्रीझरमध्ये एक उंदीर फिरताना दिसला. तिथे उपस्थित असलेल्यांनी तात्काळ त्याचा व्हिडिओ काढला. जो सोशल मीडियावर झटपट व्हायरल झाला. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये आईस्क्रीम ठेवण्याच्या जागेभोवती एक उंदीर फिरताना दिसत आहे. आईस्क्रीम हा एक असा खाद्यपदार्थ आहे जो सहसा खरेदी केल्यानंतर लगेचच खाल्ला जातो. .Government Quarters: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा नियम! बदली होताच सरकारी क्वार्टर रिकामं करा; प्रमाणपत्र न दिल्यास HRA आणि TA थांबणार.त्यामुळे त्याच्या साठवणुकीच्या जागेत उंदराच्या उपस्थितीमुळे मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. उंदीर दुकानात कसा शिरला आणि त्याचा खाद्यपदार्थांवर काही परिणाम झाला आहे की नाही, याबद्दलची माहिती केवळ अधिकृत तपासानंतरच समोर येऊ शकते. ही घटना अशा वेळी घडली आहे, जेव्हा महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी आणि क्विक कॉमर्स स्टोअर्सची तपासणी करत आहे. या मोहिमेअंतर्गत अन्न साठवणूक, विक्री, स्वच्छता आणि कीटक नियंत्रण पद्धतींची तपासणी केली जात आहे..अहवालानुसार, या मोहिमेदरम्यान ब्लिंकइट, झेप्टो आणि इन्स्टामार्टशी संलग्न असलेल्या अनेक आस्थापनांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या. एकूण ८६ आस्थापनांची तपासणी केल्यानंतर, ६० सुधारणा सूचना जारी करण्यात आल्या. याव्यतिरिक्त, काही आस्थापनांचे परवाने देखील निलंबित करण्यात आले. महाराष्ट्र एफडीएच्या तपासणीत मुंबईतील घाटकोपर येथील ब्लिंकइटच्या एका प्रकल्पात अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, अधिकाऱ्यांना स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि गटार व्यवस्थेमध्ये समस्या आढळल्या..Mumbai Navy Sailor Family Death: नौदलाच्या खलाशासह पत्नी अन् २ मुलांचे मृतदेह आढळले घरात, २ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा समावेश.याव्यतिरिक्त गोठवलेल्या खाद्यपदार्थांसाठी आवश्यक तापमान राखण्यात त्रुटी आढळून आल्या. तपासणीत कीटकांचा प्रादुर्भाव, जमिनीची आणि छताची खराब स्थिती, तसेच खाद्यपदार्थांचे अयोग्य वर्गीकरण यांसारख्या त्रुटींचीही नोंद घेण्यात आली. जलद विक्रीच्या दुकानांमध्ये, वस्तू ग्राहकांपर्यंत कमी वेळेत पोहोचवल्या जातात. त्यामुळे, अन्न स्वच्छता, योग्य तापमान आणि कीटक नियंत्रण राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आईस्क्रीम आणि इतर खाण्यासाठी तयार असलेल्या उत्पादनांसाठी साठवणुकीची स्वच्छता विशेषतः महत्त्वाची आहे, कारण ग्राहक खरेदी केल्यानंतर लगेचच त्यांचे सेवन करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.