एचडीएफसी बँकेकडून ग्राहकांसाठी खुश खबर! वाचा ही महत्वाची बातमी

मुंबई : गृहकर्ज क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी एचडीएफसी ग्राहकांना हप्ते तीन महिने पुढे ढकलण्याच्या पर्यायाबाबत विचारणा करणार आहे. मुंबईतील महत्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा कोरोना प्रादुर्भावामुळे बिघडलेले आर्थिक गणित पाहता बॅंकांनी कर्जफेडीच्या हप्त्यांची वसुली तीन महिने पुढे ढकलावी. ही वसुली नंतर व्याजासह करावी, अशी सूचना रिझर्व्ह बॅंकेने केली होती. त्यानुसार पुढील तीन महिने कर्जाचे हप्ते वसूल करावेत किंवा नाही, अशी विचारणा बहुतेक खासगी बॅंका ग्राहकांना करणार आहेत. एचडीएफसीही एक-दोन दिवसांत अशी विचारणा करेल; त्यानुसार ग्राहकांना पर्याय निवडावा लागेल, अशी माहिती प्रवक्‍त्याने "सकाळ'ला दिली.

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेनेही कर्जाच्या हप्त्यांची वसुली तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी दिली.Loan installments from HDFC Option to postpone three months

