Mumbai Local: 'ओव्हरहेड वायर' वर कोणी कपडा सुकायला टाकला? मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत अन् M-Indicatorवर प्रवाशांचे भन्नाट चॅट

मुंबई : मुंबईकरांची जीवनावहिनी मानली जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमधून दररोज लाखो प्रवासी, कर्मचारी प्रवास करतात. मात्र सिग्नल यंत्रणेत बिघाड, मेगाब्लॉक किंवा ओव्हरहेड वायर अडकल्यामुळे अनेकदा लोकलची वाहतूक विस्कळीत होते. परिणामी प्रवाशांना अतोनात हाल सोसावे लागतात. अशावेळी एखाद्या ट्रेनला उशीर झाला आहे, गर्दी किंवा काही माहिती असेल तर प्रवाशांनी एकमेकांना सांगण्यासाठी प्रशासनाने M-Indicatorमध्ये प्रवाशांसाठी चॅटचा ऑप्शन दिला आहे. परंतु लोकांनी या अॅपचा सोशलमीडियासारखा वापर करत असल्याचे दिसून येत आहे..सध्या सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाल्यामुळे मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. ठाणे ते मुलूंड आणि कांजुरमार्ग ते भांडुप स्थानकादरम्यान एकाच वेळी सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाल्याने मध्य रेल्वे मार्गावरील लोकल वाहतुकीचा खोळंबा झाला आहे. गाड्या दीड तास उशिराने धावत असून प्रवाशांची गैरसोय होत आहे, तसेच अनेक कर्मचाऱ्यांना लेटमार्क लागत आहे..Mumbai Local: आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी लोकलचा खोळंबा! गाड्या दीड तास उशिरा, प्रवाशी रुळांवर; Video.दरम्यान, लोकलची सध्याची स्थिती जाणून घेण्यासाठी मुंबईकर M-Indicatorवर इतर प्रवाशांसोबत संवाद साधत आहेत. मात्र दुसरीकडे अनेकजण टाइमपासच्या गप्पा मारत असल्याचे दिसून येत आहे. या चॅटचे काही स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत, जे वाचून पोट धरून हसायला येत आहे..भांडुप-मुलुंड स्थानकादरम्यान, ओव्हरहेड वायरवर एक कपडा अडकल्यामुळे लोकल वाहतूक खोळंबल्याची माहिती सामोर आली. मात्र यावर एकाने 'ओव्हरहेड वायर' वर कोणी कपडा सुकायला टाकला? असे विचारले आहे. त्यावर दुसऱ्या युझरने 'अरे मी माझी पॅन्ट वाळत घातली आहे' अशी कमेंट केली आहे..Mumbai Local: कर्मचाऱ्यांना लेटमार्क! मध्य रेल्वेवर वाहतूक विस्कळीत, लोकलचा १५-२० मिनिटं खोळंबा.M-Indicatorचा चॅट टाइमपासचा धमाल अड्डातसेच, बऱ्याच जणांनी मजा-मस्ती करणारे चॅट्स केले आहेत. यामध्ये 'क्या मस्त मंडे हे यार', 'ऑफिसाला डायरेक्ट दुपारी जेवणाच्या वेळेतच पोहोचेल', ट्रेनमध्ये कोणीतरी भांडण करा, तेवढाच टाइमपास होईल', 'माझी आज सॅलरी कापली जाणारच', 'लुडो डाउनलोड करा, खेळत बसू' अशा अनेक भन्नाट कमेंट्स केला आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.