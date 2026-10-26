मुंबई

Mumbai Local: 'ओव्हरहेड वायर' वर कोणी कपडा सुकायला टाकला? मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत अन् M-Indicatorवर प्रवाशांचे भन्नाट चॅट

Central Railway Disturb: मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाल्यानंतर M-Indicatorवरील प्रवाशांचे मजेशीर चॅट चर्चेत आले आहे.
Mumbai Local Passengers hilarious chat on M-Indicator

Mumbai Local Passengers hilarious chat on M-Indicator

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईकरांची जीवनावहिनी मानली जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमधून दररोज लाखो प्रवासी, कर्मचारी प्रवास करतात. मात्र सिग्नल यंत्रणेत बिघाड, मेगाब्लॉक किंवा ओव्हरहेड वायर अडकल्यामुळे अनेकदा लोकलची वाहतूक विस्कळीत होते. परिणामी प्रवाशांना अतोनात हाल सोसावे लागतात. अशावेळी एखाद्या ट्रेनला उशीर झाला आहे, गर्दी किंवा काही माहिती असेल तर प्रवाशांनी एकमेकांना सांगण्यासाठी प्रशासनाने M-Indicatorमध्ये प्रवाशांसाठी चॅटचा ऑप्शन दिला आहे. परंतु लोकांनी या अॅपचा सोशलमीडियासारखा वापर करत असल्याचे दिसून येत आहे.

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