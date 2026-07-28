Mumbai News: रेल्वे स्थानकावर मोठा अपघात टळला, उल्हासनगर-अंबरनाथ दरम्यान विचित्र प्रकार; नेमकं काय घडलं?

मुंबई : उल्हासनगर अंबरनाथ रेल्वे स्थानकादरम्यान रेल्वे रुळांच्या मधोमध लोखंडी बॉक्स ठेवलेला आढळल्याने एकच खळबळ उडाली. हा बॉक्स कर्जतकडे जाणाऱ्या ट्रॅकवर ठेवण्यात आला होता. सुदैवाने, लोकल ट्रेनचे मोटरमनने हा प्रकार पाहताच लोको पायलटने त्वरित लोकल थांबवली. त्यामुळे संभाव्य मोठा अनर्थ टळला. .नेमके काय घडले?अंबरनाथ रेल्वे स्थानकावर कर्जतकडे जाणाऱ्या रुळावर मोठा लोखंडी बॉक्स ठेवण्यात आला होता. सीएसटी लोकलच्या मोटरमनने हा बॉक्स पाहून गार्डला याबाबत सूचना दिली. यानंतर लोकल थांबवून गार्डने प्रवाशांच्या मदतीने हा बॉक्स उचलून बाजूला केला. या घटनेची माहिती आरपीएफ आणि जीआरपीलाही देण्यात आली..BEST Bus: बेस्टची महायोजना! ईस्टर्न फ्रीवे आणि अटल सेतूवर इलेक्ट्रिक डबल-डेकर बस धावणार, काय आहे नवा प्लॅन?.दरम्यान, हा बॉक्स जर रुळात तसाच राहिला असता तर तो एखाद्या लोकल किंवा भरधाव एक्स्प्रेसच्या कॅटल गार्डमध्ये अडकून अपघात झाला असता. मात्र केवळ सीएसटी लोकलचे मोटरमन आणि गार्ड यांच्या सतर्कतेमुळे संभाव्य अनर्थ टळला. सध्या हा लोखंडी बॉक्स रेल्वे रुळावर कोणी आणि कोणत्या उद्देशाने ठेवला होता, त्यामागे अपघात किंवा घातपात घडवण्याचा हेतू होता का? याचा तपास रेल्वे पोलिसांकडून सुरू आहे..हार्दिक पांड्यासाठी फक्त CSK नाही, तर 'हा' संघही करतोय प्रयत्न! थेट कर्णधारालाच Mumbai Indians सोबत ट्रेड करण्याची चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.