Mumbai Local Journey : पाळण्यात बसून लोकल प्रवास! ज्येष्ठ नागरिकालाही बसण्यासाठी शोधावा लागला अनोखा पर्याय

- नितीन बिनेकरमुंबई - मुंबईची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उपनगरी रेल्वेतील वाढती गर्दी आता कोणत्या टोकाला पोहोचली आहे, याचे धक्कादायक उदाहरण विरार-वांद्रे लोकलमध्ये पाहायला मिळाले. वयाच्या उत्तरार्धात आरामदायी प्रवासाची अपेक्षा असलेल्या एका ज्येष्ठ नागरिकाला बसण्यासाठी जागा मिळत नसल्याने चक्क दोरी आणि लाकडाच्या सहाय्याने तयार केलेला पाळणा डब्यात बांधून त्यावर बसून प्रवास करावा लागल्याचे समोर आले आहे. या प्रवाशाचा फोटो सध्या समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत असून रेल्वेतील गर्दीच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे..दररोजच्या प्रवासात आसन मिळावे यासाठी प्रवाशांकडून विविध शक्कली लढवल्या जातात. मात्र या ज्येष्ठ नागरिकाने स्वतःसोबत आणलेल्या दोरी आणि लाकडी फळीच्या साहाय्याने डब्यातील हँडलला पाळणा बांधून त्यावर बसण्याचा मार्ग शोधला. काहींनी या प्रकाराकडे विनोद म्हणून पाहिले असले, तरी अनेक प्रवाशांनी ही परिस्थिती रेल्वेतील अपुऱ्या सुविधांचे आणि वाढत्या गर्दीचे प्रतीक असल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राखीव आसनांची व्यवस्था असतानाही त्यांना अशा प्रकारे प्रवास करावा लागत असल्याने रेल्वे व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.मुंबई उपनगरी रेल्वेवर दररोज ७५ लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात. यापैकी पश्चिम रेल्वे मार्गावरच सुमारे ३० लाख प्रवाशांची वाहतूक होते. विरार, नालासोपारा, वसई, भाईंदर आणि बोरीवली परिसरातून मुंबईकडे येणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी असल्याने गर्दीच्या वेळेत लोकलमध्ये पाय ठेवायलाही जागा राहत नाही..गर्दीचा वाढता विळखा -जानेवारी २०२६ मध्ये मुंबई उपनगरी रेल्वेने १२ कोटींहून अधिक प्रवाशांची वाहतूक केली. मात्र प्रवासीभार सातत्याने वाढत असताना त्यानुसार आसनक्षमता आणि गाड्यांची संख्या वाढलेली नसल्याची खंत प्रवासी व्यक्त करीत आहेत. त्यातच साध्या लोकलच्या तुलनेत वातानुकूलित लोकलच्या फेऱ्यांवर अधिक भर दिला जात असल्याने सामान्य लोकलमधील गर्दी वाढत असल्याची टीका होत आहे..घोषणांपुरतीच उपाययोजना -प्रवाशांच्या म्हणण्यानुसार, अतिरिक्त फेऱ्या, वातानुकूलित लोकल आणि नवीन रेल्वे मार्गांच्या घोषणा वारंवार केल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्षात गर्दीच्या समस्येतून दिलासा मिळालेला नाही. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत रेल्वे पायाभूत सुविधांचा विस्तार अपेक्षित वेगाने होत नसल्याने लाखो प्रवाशांना दररोज तासन्तास उभे राहून प्रवास करावा लागत आहे..विरार-वांद्रे लोकलमधील हा 'पाळणा प्रवास' केवळ एका ज्येष्ठ नागरिकाची शक्कल नसून मुंबई लोकलमधील वाढत्या गर्दीचे आणि व्यवस्थेच्या मर्यादांचे बोलके प्रतीक ठरत आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनाही सन्मानाने आणि सुरक्षितपणे प्रवास करता येत नसेल, तर परिस्थिती किती गंभीर आहे याची जाणीव या घटनेतून होते. अशी परिस्थिती कायम राहिल्यास प्रवाशांना आणखी कोणते पर्याय शोधावे लागतील, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे..ज्येष्ठ नागरिकाला बसण्यासाठी पाळणा बांधून प्रवास करावा लागतो, यापेक्षा रेल्वे व्यवस्थेचे मोठे अपयश दुसरे असू शकत नाही. वाढत्या गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यात प्रशासन अपयशी ठरले असून प्रवाशांना रोज जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. आता केवळ घोषणांनी नाही, तर प्रत्यक्ष उपाययोजनांची गरज आहे.- नंदनकुमार देशमुख, अध्यक्ष, ठाणे रेल्वे प्रवासी संघटनाप्रवाशांना बसण्यासाठी अशा प्रकारचे उपाय करावे लागत असतील, तर ही चिंतेची बाब आहे. गर्दी कमी करण्यासाठी आणि प्रवाशांना सुरक्षित व सन्मानजनक प्रवास मिळावा यासाठी रेल्वे प्रशासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे."- अनिल झा, प्रवासी.मुंबई लोकल एका नजरेत- दररोज प्रवासी : ७५ लाखांहून अधिक- पश्चिम रेल्वेवरील दैनंदिन प्रवासी : सुमारे ३१ लाख- मुंबई उपनगरी रेल्वे फेऱ्या : ३००० हून अधिक- सर्वाधिक गर्दीचे मार्ग : विरार-चर्चगेट, कल्याण-सीएसएमटी- गर्दीच्या वेळेत अनेक गाड्यांमध्ये क्षमतेपेक्षा दुप्पट प्रवासी प्रवास करतात.