मुंबई

Mumbai Local: देवीच्या दर्शनासाठी लोकल प्रवास करताय? वेळापत्रक पहाच, 'या' मार्गांवर मेगाब्लॉक; अनेक रेल्वे सेवा रद्द

Mumbai Local Megablock: अभियांत्रिकी आणि देखभालीच्या कामांसाठी मध्य रेल्वे आणि हार्बर रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
Mumbai Local Megablock

Mumbai Local Megablock

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील अभियांत्रिकी आणि देखभालीची कामे करण्यासाठी रविवारी (ता. १८) मध्य रेल्वे आणि हार्बर रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

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