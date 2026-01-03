मुंबई

Mumbai Local: मुंबईकरांचं वेळापत्रक कोलमडणार! २६० लोकलफेऱ्या रद्द होणार, कुठे-कसा ब्लॉक? जाणून घ्या

Mumbai Local Train Megablock: रविवारी मध्य, पश्चिम आणि ट्रान्स हार्बर रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक असणार आहे. लोकल ट्रेनच्या विविध कामांसाठी हा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
Mumbai Local Megablock

Mumbai Local Megablock

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : उपनगरीय लोकल मार्गावर तांत्रिक बिघाड दुरुस्ती कामासाठी मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे आणि ट्रान्स हार्बर रेल्वे मार्गावर हा ब्लॉक घेणार येणार असून यावेळी अनेक लोकल फेऱ्या रद्द होणार आहेत. तर मेगाब्लॉक काळात गाड्या विलंबाने धावणार असून परिणामी प्रवाशांचे हाल होणार असल्याची शक्यता आहे. यामुळे प्रवाशांनी वेळापत्रक पाहूनच प्रवासाचं नियोजन करा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Local Train
Mumbai Local Train
central railway
Western Railway
local train service disruption

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com