Mumbai Local: मुंबईकरांचं वेळापत्रक कोलमडणार! २६० लोकलफेऱ्या रद्द होणार, कुठे-कसा ब्लॉक? जाणून घ्या

मुंबई : उपनगरीय लोकल मार्गावर तांत्रिक बिघाड दुरुस्ती कामासाठी मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे आणि ट्रान्स हार्बर रेल्वे मार्गावर हा ब्लॉक घेणार येणार असून यावेळी अनेक लोकल फेऱ्या रद्द होणार आहेत. तर मेगाब्लॉक काळात गाड्या विलंबाने धावणार असून परिणामी प्रवाशांचे हाल होणार असल्याची शक्यता आहे. यामुळे प्रवाशांनी वेळापत्रक पाहूनच प्रवासाचं नियोजन करा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे..पश्चिम रेल्वेकांदिवली-बोरिवली सहाव्या रेल्वे मार्गाच्या बांधकामासाठी आणि पुल क्रमांक ५ च्या पुनर्बांधणीसाठी पश्चिम रेल्वे मार्गावर १३ तासांचा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. ग्रँट रोड ते मुंबई सेंट्रल येथे हा ब्लॉक शनिवारी रात्री ११ ते रविवारी दुपारी १२ वाजेपर्यंत लागू असेल. याकाळात तब्बल २६० लोकल गाड्या रद्द करण्यात येतील. याव्यतिरिक्त, प्रभादेवी रोड ओव्हर ब्रिज (आरओबी) हटविण्यासाठी विशेष ७ तासांचा मोठा ब्लॉक नियोजित करण्यात आला आहे. यामुळे पश्चिम रेल्वेवरील रेल्वेच्या कामकाजात बदल होतील..Cold Weather: थंड वाऱ्यामुळे गारवा कायम! राज्यात थंडीचा मुक्काम वाढला; 'या' जिल्ह्यात सर्वाधिक नीचांकी तापमान.परिणामब्लॉक कालावधीत महालक्ष्मी, प्रभादेवी, माटुंगा रोड, लोअर परळ आणि माहीम स्थानकात लोकल थांबणार नाही.२६० लोकलफेऱ्या रद्द राहणार१४ अप जलद लोकल दादरपर्यंत येऊन त्याच स्थानकातून परतीचा प्रवास होईल६२ अप धीम्या लोकल वांद्रेपर्यंत येऊन त्याच स्थानकातून परतीचा करतील.मध्य, ट्रान्स हार्बर रेल्वेवर मेगाब्लॉकमध्य रेल्वेने माटुंगा ते मुलुंड आणि ठाणे ते वाशी/नेरूळदरम्यान ब्लॉक घोषित केला आहे. तसेच ट्रान्स हार्बर मार्गावरही ठाणे ते वाशी/नेरूळ याठिकाणी मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, ट्रान्स हार्बरवरील ब्लॉकमुळे हार्बर मार्गावर कोणताही ब्लॉक असणार नाही..मध्य रेल्वेस्थानक - माटुंगा ते मुलुंडमार्ग - अप आणि डाउन धीमावेळ - सकाळी 11.05 ते दुपारी 3.55परिणाम - ब्लॉकवेळेत धीम्या मार्गावरील अप आणि डाउन लोकल जलद मार्गावरील अप आणि डाउन मार्गावर वळवण्यात येणार आहेत. यामुळे काही लोकलफेऱ्या रद्द राहणार असून काही लोकलफेऱ्या सुमारे 20 मिनिटे विलंबाने धावणार आहेत..BMC Election: नामांकन प्रक्रिया संपली! बीएमसी निवडणुकीसाठी अंतिम उमेदवार आणि बंडखोर किती? आकड्यांतून समजून घ्या गणितं....ट्रान्स हार्बरस्थानक - ठाणे ते वाशी/नेरूळमार्ग - अप आणि डाउनवेळ - सकाळी 11.10 ते 4.10परिणाम - ठाणे ते वाशी/नेरूळ/पनवेलदरम्यान अप आणि डाउन मार्गावरील लोकलफेऱ्या रद्द राहणार. हार्बर मार्गावरील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पनवेल-वाशीदरम्यान कोणताही ब्लॉक असणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.