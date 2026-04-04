Mumbai Local: मुंबईकरांचा खोळंबा होणार, लोकलचे वेळापत्रक बदलणार, कोणत्या मार्गांवर आणि कधी? जाणून घ्या...

मुंबई : विविध अभियांत्रिकी आणि देखभालीच्या कामांसाठी रविवारी (ता. ५) हार्बर आणि पश्चिम रेल्वे मार्गांवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. हार्बर मार्गावरील पनवेल आणि वाशी स्थानकांदरम्यान तर पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल ते माहीमदरम्यान तसेच वांद्रे येथे पाचव्या मार्गिकेसाठी रेल्वेकडून ब्लॉक घेण्यात येणार आहे..पश्चिम रेल्वे मार्गकुठे : वांद्रे टर्मिनस आणि वांद्रे स्थानक पाचव्या मार्गिकेवर तसेच मुंबई सेंट्रल ते माहीमदरम्यानकधी : सकाळी १० ते रात्री १० वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉक काळात वांद्रे टर्मिनस आणि वांद्रे यांच्यातील लेव्हल क्रॉसिंग क्रमांक १८ साठी रस्ता वाहतुकीसाठी बंद राहील. .याशिवाय, मुंबई सेंट्रल आणि माहीमदरम्यान शनिवारी (ता. ४) मध्यरात्री ००.१५ वाजता ते रविवारी (ता. ५) पहाटे ०४.१५ वाजेपर्यंत अप आणि डाऊन जलद लाइनवर जम्बो ब्लॉक घेण्यात येईल. या वेळेत जलद मार्गांवरील सर्व गाड्या सांताक्रूझ आणि चर्चगेट स्थानकादरम्यान धीम्या मार्गांवर चालविल्या जातील..हार्बर मार्गकुठे : पनवेल आणि वाशी स्थानकांदरम्यानकधी : सकाळी ११.०५ ते सायंकाळी ४.०५ वाजेपर्यंत अप व डाऊन हार्बर मार्ग (पोर्ट मार्ग वगळून)परिणाम : पनवेल येथून सकाळी १०.३३ ते दुपारी ३.४९ या वेळेत सीएसएमटीसाठी सुटणाऱ्या अप हार्बर मार्ग सेवा आणि सीएसएमटी येथून सकाळी ९.४५ ते दुपारी ३.१२ या वेळेत पनवेल, बेलापूरच्या दिशेने सुटणाऱ्या डाऊन मार्गावरील सेवा रद्द राहतील. पनवेलहून ठाण्याच्या दिशेने जाणारी अप ट्रान्स-हार्बर मार्ग सेवा सकाळी ११.०२ ते दुपारी ३.५३ या वेळेत तसेच ठाणे येथून पनवेलच्या दिशेने जाणारी डाऊन ट्रान्स-हार्बर मार्ग सेवा सकाळी १०.०१ ते दुपारी ३.२० या वेळेत रद्द राहतील.