Mumbai Rain: मुंबईत संततधार! रेल्वे सेवा विस्कळीत, अडकलेल्या प्रवाशांना पालिकेचा मदतीचा हात

मुंबई : मुंबईवर कोसळणाऱ्या अतिमुसळधार पावसाचा फटका उपनगरीय रेल्वे सेवेला बसला आहे. मध्य आणि पश्चिम उपनगरांतील रेल्वे वाहतूक मंदावल्याने तसेच काही गाड्या उशिराने धावत असल्याने अनेक प्रवासी विविध स्थानकांवर अडकून पडले आहेत. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या या प्रवाशांची गैरसोय लक्षात घेऊन महानगरपालिकेकडून तातडीने मदतकार्य सुरू करण्यात आले आहे. शहरातील महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांना पिण्याचे पाणी, चहा, बिस्कीट आणि इतर खाद्यपदार्थांचे वाटप करण्यात येत आहे..महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “पावसामुळे रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाल्याने हजारो प्रवासी तासन्तास थांबून आहेत. नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून आपत्कालीन पद्धतीने खाद्यसामग्री पुरवली जात आहे.”.Mumbai Rain Update: रेल्वे वाहतुकीला पावसाचा फटका! लोकलचा खोळंबा, प्रवाशांचे हाल.रेल्वे प्रशासन आणि महानगरपालिका अधिकारी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. सखल भागात पाणी साचल्याने काही ठिकाणी रेल्वे वाहतूक खंडित होत असली तरी पाणी उपसण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. दरम्यान, महानगरपालिकेने नागरिकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आणि अधिकृत सूचना ऐकून त्यानुसारच हालचाल करण्याचे आवाहन केले आहे..प्रवाशांच्या मदतीसाठी पालिका कर्मचारी रेल्वे स्थानकावरअतिमुसळधार पावसामुळे रेल्वे सेवा विस्कळीत झाल्याने पालिकेकडून तातडीची उपाययोजना करण्यात आली आहे. एफ उत्तर विभागातील महत्त्वाच्या स्थानकांवर पालिकेचे समर्पित कर्मचारी नियुक्त केले आहे. यामध्ये मध्य रेल्वेच्या दादर, माटुंगा, सायन, वडाळा, जीटीबी आणि चुनाभट्टी स्थानकाच्या समावेश आहे. हे कर्मचारी नागरिकांना मदत व समन्वय साधण्यासाठी दिवसभर उपलब्ध राहणार आहेत..Navi Mumbai: पावसाचा कहर! एपीएमसीत घाणीचे साम्राज्य, महापालिकेचे दुर्लक्ष.प्रवाशांना पाणी व खाद्यपदार्थ वाटपरेल्वे सेवा ठप्प झाल्यामुळे स्थानकांवर अडकलेल्या प्रवाशांना पालिकेकडून पाणी, चहा, बिस्किटे आणि इतर खाद्यपदार्थ वाटप केले जात आहेत. अचानक विस्कळीत झालेल्या सेवेमुळे त्रस्त प्रवाशांना या सुविधेमुळे दिलासा मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.