आधी मारलं, ओरबडलं नंतर चावा घेऊन पळाली, महिला प्रवासीचा टीसीवर हल्ला, अंधेरी स्थानकात धक्कादायक प्रकार; नेमकं काय घडलं?

मुंबई : विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या महिलेला ५१० रुपये दंड भरण्यास सांगितल्याने तिने महिला तिकीट तपासनीसावर (टीसी) हल्ला केल्याची घटना बुधवारी (ता. ४) अंधेरी रेल्वे स्थानकात घडली. संबंधित महिलेने टीसीला ओरखडे काढून चावा घेतला. याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. हरप्रीत कौर (वय ४२) असे जखमी टीसीचे नाव आहे..हरप्रीत या सकाळी ८.२६ वाजता वांद्रे स्थानकातून विरारच्या दिशेने जाणाऱ्या जलद लोकलच्या महिला द्वितीय श्रेणीच्या डब्यात चढल्या होत्या. तिकीट तपासणीदरम्यान एक महिला विनातिकीट प्रवास करत असल्याची आढळली. .Mumbai News: राणी बागेत घुमणार आशियाई सिंहांची गर्जना, कधीपासून पाहायला मिळणार? नवी अपडेट समोर.दोघीही सकाळी ८.४२ वाजता अंधेरी स्थानकातील फलाट क्रमांक ६वर उतरल्या. त्यानंतर हरप्रीत यांनी संबंधित महिलेला ५१० रुपये दंड भरण्यास सांगितले. यावरून दोघींत वाद होऊन त्यांच्यात झटापट झाली. या वेळी प्रवासी महिलेने हरप्रीत यांना ओरखडे काढून चावा घेतला..नेमकं प्रकरण काय?पश्चिम रेल्वेमधील प्युटी चीफ तिकीट इन्स्पेक्टर हरप्रीत कौर तिकीट तपासणीसाचं काम करण्यासाठी बुधवार (ता.४) रोजी विरार लोकलमध्ये होत्या. सकाळी साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास महिला द्वितीय श्रेणीच्या डब्यातील प्रवाशांचे तिकीट-पास तपासणी सुरू केली. यावेळी तपासणीदरम्यान विनातिकीट प्रवाशांना पकडण्यात आले असता त्यांना अंधेरीतील फलाट क्रमांक सहावर उतरवण्यात आलं. .Mumbai High Court: फटाके फोडण्याबाबत कालमर्यादेचा विचार करा, उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना.विनातिकीट प्रवाशांना ५१० रूपये दंड भरण्यास सांगितले असता यातील एका महिलेने कॅश नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर तिने क्यूआर कोडबद्दल विचारताच टीसीने महिलेला क्यूआर कोड दिला. मात्र महिलेने टीसीला पैसे न पाठवता पळून जाण्याचा प्रयत्न केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.