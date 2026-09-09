Mumbai News : रेल्वे रुळालगत बॅनर; ‘लोकल उशिरा... रोजच लेट!’ कोपर स्थानकाजवळ बॅनरमधून मध्य रेल्वेच्या कारभारावर नाराजी, सोशल मीडियावर व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल

मुंबई - मध्य रेल्वेच्या लोकलच्या विलंबाविरोधातील प्रवाशांचा संताप आता थेट रेल्वे रुळालगत लावलेल्या बॅनरमधून व्यक्त झाला आहे. दिवा-डोंबिवलीदरम्यान कोपर स्थानकाजवळ पाचव्या-सहाव्या मार्गिकेच्या बाजूला लावण्यात आलेल्या या बॅनरने प्रवाशांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ‘लोकल उशिरा... रोज रोज प्रवाशांना लेट होते, त्याचा परिणाम त्यांच्या कामावर होतो आणि त्यांच्या कुटुंबावर होतो. म्हणून सेंट्रल रेल्वेने आपल्या गाड्या वेळेवर सोडाव्यात... प्रवासी’, असा मजकूर बॅनरवर लिहिण्यात आला आहे..रेल्वे मार्गालगत अशा प्रकारे बॅनर लावण्यात आल्याने हा प्रकार चर्चेचा विषय ठरला आहे. धावत्या लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे सहज लक्ष या बॅनरकडे जात आहे. अनेक प्रवाशांनी बॅनरचे मोबाईलमधून चित्रीकरण करून ते समाजमाध्यमांवर टाकले आहे. त्यामुळे बॅनरचा व्हिडीओही व्हायरल झाला असून, त्यावर प्रवाशांच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत..बॅनरमधून थेट रेल्वेला संदेशगेल्या काही दिवसांपासून मध्य रेल्वेच्या लोकलला होणाऱ्या विलंबामुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे. सकाळच्या गर्दीच्या वेळेत लोकल उशिराने धावल्याने कार्यालय गाठण्याचे वेळापत्रक बिघडत आहे. याच समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी बॅनरच्या माध्यमातून थेट मध्य रेल्वेला संदेश देण्यात आला आहे. लोकलचा विलंब हा केवळ प्रवासातील काही मिनिटांचा प्रश्न नसून, त्याचा परिणाम प्रवाशांच्या कामावर आणि कुटुंबाच्या दैनंदिन वेळेवर होत असल्याचे बॅनरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे..‘रुळालगत नव्हे, डीआरएम कार्यालयासमोर लावा’दरम्यान, हा बॅनर नेमका कोणी लावला, याबाबत स्पष्टता नाही. मात्र, प्रवासी, सामाजिक कार्यकर्ते किंवा राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा बॅनर लावला असल्यास तो रेल्वे रुळालगत लावण्याऐवजी मध्य रेल्वेच्या विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांच्या (डीआरएम) कार्यालयासमोर लावावा, असे उपनगरीय प्रवासी महासंघाच्या अध्यक्षा लता अरगडे यांनी म्हटले आहे..रेल्वे रुळालगत बॅनर लावणे योग्य नाही. मात्र, त्यातून प्रवाशांच्या मनातील नाराजी स्पष्टपणे समोर येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून लोकलच्या विलंबाचा प्रवाशांना फटका बसत आहे. त्यामुळे असे बॅनर रुळालगत लावण्याऐवजी डीआरएम कार्यालयासमोर लावले, तर प्रशासनाला प्रवाशांचा त्रास थेट समजेल. रेल्वेने या नाराजीची आता तरी गांभीर्याने दखल घ्यावी.- लता अरगडे, अध्यक्षा, उपनगरीय प्रवासी महासंघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.