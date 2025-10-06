Panvel Vasai Local: लवकरच पनवेल-वसई 'लोकल' धावणार! सकारात्मक चर्चा; बोरिवली-विरारपर्यंत विस्ताराची शक्यता

मुंबई : मुंबईच्या उपनगरातील प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आता पनवेल ते वसईदरम्यान थेट लोकल धावणार आहे. पुढे हा मार्ग बोरिवली आणि विरारपर्यंत विस्तारण्याचा मार्गही खुला झाला आहे. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) या नव्या उपनगरी रेल्वेमार्गाचा समावेश ‘एमयूटीपी ३ ब’ प्रकल्पात केला आहे..पनवेल-वसई लोकल सुरू झाल्यानंतर या दोन्ही टोकांदरम्यानचा प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि वेगवान होणार आहे. सध्या या मार्गावर फक्त मेमू गाड्या चालतात आणि त्या मोजक्याच फेऱ्या धावतात. त्यामुळे पनवेल-वसई लोकलची मागणी प्रवाशांकडून सातत्याने होत होती.या प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला असून, राज्य सरकारसोबत प्राथमिक चर्चा पार पडल्या आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकार या दोन्हीकडून ५०:५० प्रमाणात निधी मिळणार आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पाला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे महामंडळातील सूत्रांनी सांगितले..Mumbai News: एशियाटिक टाऊन हॉलची दुरवस्था! इतिहास जपायचा की निवडणुका जिंकायच्या? दुहेरी आव्हान उभं.पनवेल-वसई लोकल सुरू झाल्यानंतर या परिसरातील वाहतूक सुलभ होऊन परिसराच्या विकासालाही वेग मिळेल, असा विश्वास रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. ‘एमयूटीपी ३ ब’ प्रकल्पाअंतर्गत नव्या उपनगरी मार्गाची जोडणी वसईपासून पुढे बोरिवली आणि विरारकडे करण्यात येणार आहे. या नव्या मार्गामुळे पश्चिम, हार्बर आणि ट्रान्स हार्बर या तिन्ही रेल्वेमार्गांना थेट जोड मिळणार आहे. तसेच पनवेल स्थानक नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून अवघ्या १० मिनिटांच्या अंतरावर असल्याने प्रवाशांना विमानतळापर्यंतही सहज पोहोचता येईल..प्रवासव्यवस्था नव्या टप्प्यातपनवेल-कर्जत नव्या रेल्वेमार्गाचे कामही सुरू असून, यासोबतच मेट्रो-८ मार्गामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई विमानतळादरम्यानचा प्रवासही सुलभ होणार आहे. रेल्वे आणि मेट्रोच्या या तिहेरी जोडणीमुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रवासव्यवस्था नव्या टप्प्यात प्रवेश करणार आहे..Central Railway: कोकणकरांसाठी आनंदाची बातमी! दिवाळीत रेल्वेकडून ३० विशेष गाड्या, जाणून घ्या वेळापत्रक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.