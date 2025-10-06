मुंबई

Panvel Vasai Local: लवकरच पनवेल-वसई 'लोकल' धावणार! सकारात्मक चर्चा; बोरिवली-विरारपर्यंत विस्ताराची शक्यता

‘MUTP 3B’ Project: मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने नव्या उपनगरी रेल्वेमार्गाचा समावेश ‘एमयूटीपी ३ ब’ प्रकल्पात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पनवेल-वसई लोकलला हिरवा कंदील मिळाला आहे.
Panvel Vasai Local Train

Panvel Vasai Local Train

ESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबईच्या उपनगरातील प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आता पनवेल ते वसईदरम्यान थेट लोकल धावणार आहे. पुढे हा मार्ग बोरिवली आणि विरारपर्यंत विस्तारण्याचा मार्गही खुला झाला आहे. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) या नव्या उपनगरी रेल्वेमार्गाचा समावेश ‘एमयूटीपी ३ ब’ प्रकल्पात केला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Local Train
Mumbai Local Train
vasai virar
panvel

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com