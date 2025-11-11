मुंबई

Palghar News: लांबलचक पूल डोकेदुखी! पालघर रेल्वेस्थानकातील प्रवाशांसह नागरिकांचे हाल

Palghar Pedestrian Flyover: पालघर रेल्वेस्थानकात पूर्वेकडे जाण्यासाठी डहाणू बाजूने पादचारी पूल तयार करण्यात आला आहे. मात्र हा पूल नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
पालघर : पालघर रेल्वेस्थानकावर डहाणू आणि विरार बाजूकडे बांधलेले लांबलचक पादचारी उड्डाणपूल प्रवाशांसह पूर्व-पश्चिमेला ये-जा करणाऱ्या नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. उड्डाणपुलांची चढती बाजू लांबलचक असल्याने पूल चढण्यासाठी नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, रुग्ण, विद्यार्थ्यांना कसरत करावी लागत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

