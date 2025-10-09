MHADA Lottery: म्हाडाचं घर खरेदी करण्याचं स्वप्न पूर्ण होणार! ५३५४ सदनिकासाठी लॉटरी निघणार, कधी अन् अर्ज कसा करायचा?

सकाळ वृत्तसेवामुंबई, ता. ९ : म्हाडाच्या कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे ठाणे शहर व जिल्हा, वसई (जि. पालघर) येथील विविध गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या ५३५४ सदनिका ७७ भूखंड विक्रीकरिताची संगणकीय लॉटरी उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते शनिवार ११ ऑक्टोबर काढली जाणार आहे. .ठाणे येथील डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह येथे सकाळी ११ वाजता लॉटरीची सोडत होणार आहे. सदर सोडतीसाठी १,८४,९९४ अर्ज प्राप्त झाले असून अनामत रकमेसह १,५८,४२४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. कोकण मंडळातर्फे सोडत कार्यक्रमाचे सुयोग्य नियोजन करण्यात आले आहे. कार्यक्रम स्थळी उपस्थित अर्जदारांना निकाल सुलभतेने पाहता यावा, याकरिता सभागृहाच्या आवारात व सभागृहात एलईडी स्क्रीन लावण्यात येणार आहे. ."मी सबकॉन्शस माईंडने निर्णय घेतला" ; घायवळ शस्त्र परवाना प्रकरणावर गृहराज्यमंत्रींचं वक्तव्य; वशिला नेमका कुणाचा होता?.तसेच अर्जदारांना 'वेबकास्टिंग' तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून https://youtube.com/live/K9bX1SXAESQ0feature=share या लिंकवर व म्हाडाचे अधिकृत फेसबूक https://www.facebook.com/mhadaofficial व https://www.youtube.com/@MHADAOFFICIAL या यूट्यूब पेजवर सोडतीच्या कार्यक्रमाचे घरबसल्या थेट प्रक्षेपण बघण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सोडतीचे थेट प्रक्षेपण वेबकास्टिंग व म्हाडाच्या अधिकृत फेसबूक पेजवर करण्यात येणार असल्याने नागरिकांना अल्पावधीतच सोडतीचा निकाल जाणून घेता येणार आहे. .सोडतीतील विजेत्या अर्जदारांची यादी म्हाडाच्या https://housing.mhada.gov.in या वेबसाईटवर सायंकाळी ६.०० वाजेनंतर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. तसेच विजेत्या अर्जदारांना एसएमएसद्वारेही विजेता ठरल्याबाबतच संदेश त्यांनी अर्जासोबत नोंद केलेल्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर तात्काळ प्राप्त होणार आहे, अशी माहिती कोकण मंडळाच्या मुख्य अधिकारी रेवती गायकर यांनी दिली..Narendra Modi आणि ब्रिटिश PM Keir Starmer यांची भेट, संरक्षण, व्यापारासह शिक्षण क्षेत्रात बदल होणार, काय चर्चा झाली? .सदनिकाची घटकात विभागणीकोकण मंडळातर्फे जाहीर करण्यात आलेली ही सोडत पाच घटकांमध्ये विभागण्यात आली आहे.- २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेअंतर्गत एकूण ५६५ सदनिका- १५ टक्के एकात्मिक शहर गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत ३००२ सदनिका- म्हाडा कोकण मंडळ गृहनिर्माण योजना व विखुरलेल्या सदनिका आहे त्या स्थितीमध्ये या योजनेअंतर्गत १७४६ सदनिका- म्हाडा कोकण मंडळ गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत (५० टक्के परवडणार्या सदनिका) ४१ सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.