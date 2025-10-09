मुंबई

MHADA Lottery: म्हाडाचं घर खरेदी करण्याचं स्वप्न पूर्ण होणार! ५३५४ सदनिकासाठी लॉटरी निघणार, कधी अन् अर्ज कसा करायचा?

MHADA Lottery News: घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या ५३५४ सदनिकाची लॉटरीची निघणार आहे. याची संगणकीय सोडत निघणार आहे.
मुंबई, ता. ९ : म्हाडाच्या कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे ठाणे शहर व जिल्हा, वसई (जि. पालघर) येथील विविध गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या ५३५४ सदनिका ७७ भूखंड विक्रीकरिताची संगणकीय लॉटरी उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते शनिवार ११ ऑक्टोबर काढली जाणार आहे.

