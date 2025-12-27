मुंबई

Mumbai News: कबुतरांना दाणे खायला घालणे पडले महागात, मुंबईतील व्यावसायिकावर कोर्टाची मोठी कारवाई

Pigeons Feeding Action: मुंबईतील एका व्यावसायिकाने कबुतरांना दाणे दिल्याबद्दल कनिष्ठ न्यायालयाने दंडही ठोठावला आहे. ही मुंबईतील पहिली कारवाई आहे.
मुंबई : दादरस्थित एका व्यावसायिकाला सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना दाणे दिल्याबद्दल कनिष्ठ न्यायालयाने नुकतेच दोषी ठरवले, तसेच त्याला पाच हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. व्यावसायिकाचे हे कृत्य जीवघेण्या आजारांचा संसर्ग पसरवण्याची शक्यता असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

