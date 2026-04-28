मुंबई

Mumbai News: एसी बिघडल्यानं पाहुण्यांची घुसमट, रेस्टॉरंटला दणका; नुकसान भरपाई देण्याचे ग्राहक न्यायालयाचे आदेश

Court Orders Compensation for Distressed Customer: ग्राहक न्यायालयाने तक्रारदार महिलेस २२,५५७ रुपये नुकसानभरपाई, १०,००० रुपये मानसिक त्रास आणि ५,००० रुपये कायदेशीर खर्च देण्याचे आदेश दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
लोअर परळस्थित एका रेस्टॉरंटमध्ये वाढदिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये एसी बंद झाल्याने पाहुण्यांची घुसमट झाली. त्यामुळे कार्यक्रमात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे निरीक्षण नोंदवून जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने तक्रारदार महिलेस नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश रेस्टॉरंटला दिले.

