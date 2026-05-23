Mumbai Crime: जागेच्या वादातून प्रवाशाला मारहाण, दहा लाखांच्या दागिन्यांसह रोकड लंपास; २५ दिवसांनी तक्रार

मुंबई : लोकमान्य टिळक टर्मिनसहून बनारसकडे जाणाऱ्या एलटीटी-बनारस एक्स्प्रेसमध्ये सीटच्या कारणावरून झालेल्या वादानंतर प्रवाशाच्या बॅगेतील १०.५३ लाख रुपयांचे दागिने व रोख रक्कम चोरीला गेल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी तब्बल २५ दिवसांनी १९ मे रोजी एलटीटी रेल्वे पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली असून, तीन अज्ञात प्रवाशांविरुद्ध गुन्हा नोंदवून तपास सुरू करण्यात आला आहे..रेल्वे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्रीकांत शितलीप्रसाद मिश्रा हे २४ एप्रिल रोजी पत्नीसमवेत एलटीटी-बनारस एक्स्प्रेसच्या एस-८ डब्यातून प्रवास करत होते, रात्रीच्या सुमारास ते आरक्षित सीटवर पोहोचले. असता त्या ठिकाणी काही प्रवासी बसलेले होते, या वेळी सीट रिकामी करण्यास सांगितल्यानंतर त्यांच्यात वाद झाला..या वेळी संबंधित प्रवाशांनी शिवीगाळ करत धमकावल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. वाद वाढल्यानंतर एका प्रवाशाने मिश्रांचे सामान डब्याच्या कोपऱ्यात फेकल्याचेही सांगण्यात आले. काह वेळानंतर परिस्थिती शांत झाली आणि सीट रिकामी करण्यात आली. मात्र, प्रवासादरम्यान पुन्हा धक्काबुक्की व झटापटीचा प्रकार घडल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. कल्याण स्थानक परिसरात हा वाद अधिक चिघळल्याचेही समोर आले आहे..ऐवज लंपासप्रवासादरम्यान मिश्रांच्या ट्रॉली बॅगेतील सोन्याचे तीन मंगळसूत्र, सोन्याची चेन, अंगठ्या, चांदीचे दागिने तसेच ८० हजार रुपयांची रोख रक्कम चोरीला गेली. चोरीस गेलेल्या ऐवजाची एकूण किंमत १० लाख ५३ हजार रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. २६ एप्रिल रोजी वाराणसी येथे घरी पोहोचल्यानंतर सामानाची तपासणी करताना चोरीचा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर ११ मे रोजी एलटीटी रेल्वे पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली.