मुंबई

Mumbai: मुंबईतील भाविकांसाठी महत्त्वाची बातमी! सिद्धिविनायक मंदिरासह 'ही' प्रसिद्ध मंदिरे बंद राहणार; कधी आणि का? जाणून घ्या वेळ

Lunar Eclipse Mumbai Temples Closed News: ३ मार्च २०२६ रोजी चंद्रग्रहण असल्याने मुंबईतील मुंबा देवी, बाबुलनाथ मंदीर, सिद्धिविनायक आणि महालक्ष्मी मंदिरे बंद राहणार आहेत.
Lunar Eclipse Mumbai Temples Closed

Lunar Eclipse Mumbai Temples Closed

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

२०२६ या वर्षातील पहिले पूर्ण चंद्रग्रहण मंगळवार, ३ मार्च रोजी होणार आहे. ज्याचा मुंबईतील प्रसिद्ध मंदिरांच्या वेळेवर मोठा परिणाम होईल. धार्मिक श्रद्धा आणि सुतक काळातील कठोर नियमांमुळे दक्षिण मुंबईतील कुलदेवी मुंबा देवी ते प्रभादेवी येथील सिद्धिविनायक मंदिराचे दरवाजे भाविकांसाठी बंद ठेवण्यात येतील. यामुळे दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांनी वेळ बघून मंदिरात जाण्याचे आवाहन केले आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
temple
Lunar Eclipse
Mahalaxmi Devi Temple
siddhivinayak temple
Astrology and lunar phases

Related Stories

No stories found.