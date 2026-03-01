Mumbai: मुंबईतील भाविकांसाठी महत्त्वाची बातमी! सिद्धिविनायक मंदिरासह 'ही' प्रसिद्ध मंदिरे बंद राहणार; कधी आणि का? जाणून घ्या वेळ

२०२६ या वर्षातील पहिले पूर्ण चंद्रग्रहण मंगळवार, ३ मार्च रोजी होणार आहे. ज्याचा मुंबईतील प्रसिद्ध मंदिरांच्या वेळेवर मोठा परिणाम होईल. धार्मिक श्रद्धा आणि सुतक काळातील कठोर नियमांमुळे दक्षिण मुंबईतील कुलदेवी मुंबा देवी ते प्रभादेवी येथील सिद्धिविनायक मंदिराचे दरवाजे भाविकांसाठी बंद ठेवण्यात येतील. यामुळे दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांनी वेळ बघून मंदिरात जाण्याचे आवाहन केले आहे..ज्योतिषशास्त्रीय गणनेनुसार, चंद्रग्रहण काळ सकाळी ६:२३ वाजता सुरू होईल आणि संध्याकाळी ६:४७ वाजता ग्रहण संपेपर्यंत प्रभावी राहील. चंद्रग्रहण काळात शुभकार्ये आणि मूर्तींना स्पर्श करण्यास कडक बंदी असल्याने मुंबईतील बहुतेक मंदिरांनी दुपारपासून दर्शन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रहण संपल्यानंतर मंदिरांचे शुद्धीकरण केले जाईल. भाविकांना पुन्हा प्रवेश दिला जाईल..शेतमाल विक्री करणाऱ्यांनो सावधान! व्यापाऱ्यांच्या अनुज्ञप्ती रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू; नेमके कारण काय?.मुंबा देवी मंदिराचे विश्वस्त हेमंत जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार , मंगळवारी पहाटे ४ वाजता मंगला आरती आणि सकाळी ८ वाजता विशेष आरती झाल्यानंतर मंदिर फक्त दुपारी २ वाजेपर्यंत दर्शनासाठी खुले राहील. या काळात भाविकांना देवीचे दर्शन घेता येईल, परंतु स्पर्श करणे, पूजा करणे आणि प्रसाद अर्पण करण्यास मनाई असेल. दुपारी २ ते संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत मंदिराचे दरवाजे पूर्णपणे बंद राहतील. त्याच वेळी, प्रसिद्ध श्री बाबुलनाथ मंदिर सकाळी ६ ते संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत बंद राहील. .भाविकांच्या सोयीसाठी मंदिराच्या बाहेरून संध्याकाळी ७ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत दर्शन घेण्यास परवानगी असेल. परंतु फुले आणि बेलपत्र अर्पण करण्यास मनाई असेल. प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक मंदिर आणि कोस्टल रोडवरील महालक्ष्मी मंदिरातही ग्रहण काळात दर्शन प्रतिबंधित असेल. सिद्धिविनायक मंदिर प्रशासनाने माहिती दिली आहे की, चंद्रग्रहण काळ सुरू झाल्यापासून नैवेद्य आणि आरतीच्या वेळा बदलण्यात आल्या आहेत. मुख्य गर्भगृहाचे दरवाजे दुपारी ३:१० नंतर बंद केले जातील. .Mumbai News: घरेलू कामगारांचा सरकारला अल्टिमेटम, अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतुदीची करावी; नेमक्या मागण्या काय? .त्याचप्रमाणे, महालक्ष्मी मंदिरात ग्रहण काळात फक्त मंत्रांचा जप होईल. सामान्य भाविकांसाठी प्रवेश बंद राहील. हिंदू धर्मग्रंथांनुसार, ग्रहणकाळात देवतांना स्पर्श करणे अशुभ मानले जाते. त्यामुळे, संध्याकाळी ६:४७ वाजता ग्रहण संपल्यानंतर, सर्व प्रमुख मंदिरांमध्ये विशेष शुद्धीकरण आणि स्वच्छता मोहिमा राबवल्या जातील. मूर्तींना गंगाजलात स्नान केल्यानंतर आणि मंदिर परिसर स्वच्छ केल्यानंतरच संध्याकाळी आरती केली जाईल. त्यानंतरच भाविकांना दर्शन आणि प्रसादासाठी मंदिरात प्रवेश दिला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.