Cable Stayed Bridge: मढ बेट ते वर्सोवा प्रवास सुसाट! महत्त्वाकांक्षी खाडी पुलाच्या कामाला वेग; दीड तासांचा प्रवास होणार इतिहासजमा

मुंबई : मालाड पश्चिम येथील मढ बेट आणि अंधेरी परिसराला जोडणाऱ्या मढ-वर्सोवा खाडी पुलाच्या कामाला गती मिळणार आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या विविध पर्यावरणीय परवानग्यांची पूर्तता करण्यासाठी महापालिकेने अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कांदळवन विभाग यांच्याकडे १२ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी जमा करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा निधी स्थळ विशिष्ट कांदळवन पुनर्रचना आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी वापरला जाणार आहे..मढ बेट येथील रहिवाशांना सध्या अंधेरीला जाण्यासाठी तब्बल १८.६ किलोमीटरचा वळसा घालावा लागतो, ज्यासाठी साधारण दीड तासाचा कालावधी लागतो. मढ ते वर्सोवादरम्यान फेरीबोट सेवा उपलब्ध असली तरी ती रात्री १२ नंतर बंद होते, तसेच पावसाळ्यात हा प्रवास अत्यंत धोकादायक ठरतो. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय दूर करण्यासाठी पालिकेच्या प्रमुख अभियंता (पूल) विभागाने येथे अत्याधुनिक केबल स्टेड ब्रीज (उन्नत पूल) बांधण्याचे काम हाती घेतले आहे..Sachin Ahir: सचिन अहिरांचा उपसभापतीपदासाठी अर्ज; ठाकरे गटाला धक्का, शिंदेसेनेत जाणार, मुंबईच्या राजकारणात खळबळ.या प्रकल्पासाठी पालिकेने मे. अॅप्को-आरबीएल (जे . व्ही.) या कंत्राटदाराची नियुक्ती केली असून ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी या कामाचे कार्यादेश जारी करण्यात आले आहेत. सध्या प्राथमिक स्तरावरील कामे वेगाने सुरू आहेत. या पुलाचा बहुतांश भाग किनारी नियमन क्षेत्रातून (सीआरझेड) जात असल्याने पालिकेने महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, एमसीझेडएमए आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून महत्त्वाच्या परवानग्या मिळवल्या आहेत..पर्यावरण मंत्रालयाकडून 'टप्पा-१'ची परवानगी २५ जुलै २०२५ रोजी, तर 'टप्पा-२'ची अंतिम मंजुरी १५ एप्रिल २०२६ रोजी प्राप्त झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाची अंतिम परवानगी मिळवण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ अस्पी चिनॉय यांच्या मार्गदर्शनाखाली न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली..Mumbai News: कार्टर रोड किनाऱ्यावर २६ फूट लांबीच्या हंपबॅक व्हेलचा मृत्यू.निविदेची अट शिथिलमुंबई महापालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम ७२(१) नुसार ३ लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या कामासाठी ई-निविदा काढणे बंधनकारक आहे; मात्र, हा १२.५० कोटींचा भरणा थेट महाराष्ट्र शासनाच्या वैधानिक कांदळवन विभागाकडे वर्ग करायचा असल्याने, येथे निविदा प्रक्रिया लागू होत नाही. त्यामुळे पालिका अधिनियमानुसार निविदेची अट शिथिल करून या निधीच्या थेट अधिदानाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा खर्च पालिकेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून केला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.