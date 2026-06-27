TET पेपरफुटी प्रकरणी पहिली कारवाई, भिवंडीतून तीन आरोपींना अटक; पेपर लीक करणारे हात नेमके कुणाचे?

रविवारी म्हणजे उद्या होणाऱ्या टीईटी परीक्षेचा पेपर फुटल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेनंतर राज्यात चांगलीच खळबळ उडाली असून उद्या होणारी परीक्षाही स्थगित करण्यात आली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या पेपर फुटीचं भिवंडी कनेक्शन समोर आलं असून पेपर लीक करणाऱ्या टोळीविरोधात कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे. .याप्रकरणी कोनगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. तसेच याप्रकरणी तीन जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. भिवंडी येथे परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेबाबत गोपनीय माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी टाकलेल्या धाडीत पेपर फुटल्याचे उघडकीस आले आहे. अटक झालेल्या तिघांची नावं अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र, पेपर लीक करणारे हात नेमके कुणाचे? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत..आधी NEET अन् आता TET; महाराष्ट्रात पुन्हा पेपरफुटीचं ग्रहण, ठाण्यात पेपर लीक झाल्याने परीक्षा रद्द, लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य पुन्हा टांगणीला.मिळालेल्या माहितीनुसार, काही व्यक्तींकडे टीईटी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेशी संबंधित गोपनीय माहिती असल्याचा संशय होता. त्यानंतर कोनगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सापळा रचून धाड टाकण्यात आली. या कारवाईत संशयितांकडून मिळालेल्या माहितीची पडताळणी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी बोलावण्यात आले..प्राथमिक तपासात संशयितांकडे आढळलेले काही प्रश्न आणि प्रत्यक्ष परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न जुळत असल्याचे निदर्शनास आले. यानंतर प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयता भंग झाल्याचा संशय बळावला आणि कोनगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली..TET चा पेपर नेमका कसा फुटला? भिवंडीत काय घडलं? परीक्षा अचानक रद्द; राज्य परीक्षा परिषदेचं पत्र आलं समोर.या घटनेनंतर परीक्षा परिषदेने तातडीने परीक्षा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे राज्यभरातील डी.टी.एड. आणि बी.एड. पात्रता असलेल्या लाखो उमेदवारांची निराशा झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांनी लेखी निवेदनाद्वारे सांगितले की, शिक्षक पात्रता परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक आणि निष्पक्ष वातावरणात घेणे हे परिषदेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी पूर्ण होईपर्यंत परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.