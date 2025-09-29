मुंबई

Mumbai Metro: प्रवाशांना गारेगार प्रवासासोबत शाॅपिंगचाही आनंद लुटता येणार, मुंबई मेट्रोची नवी योजना!

MMMOCL Update: महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडने नव्या योजनेची घोषणा केली आहे. यामुळे प्रवाशांना मेट्रोच्या गारेगार प्रवासाबरोबरच शाॅपिंगचाही आनंद लुटता येणार आहे.
Mumbai Metro
Mumbai Metro

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबईकरांना आता मेट्रोच्या गारेगार प्रवासाबरोबरच शाॅपिंगचाही आनंद लुटता येणार आहे. त्यासाठी महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एमएमएमओसीएल) मेट्रो मार्गिका २ अ आणि ७ या दोन्ही मार्गिकांच्या मेट्रो स्थानकातील जागा जवळपास ४९७ दुकांनांकरिता व्यवसायिकांना देण्याची योजना आखली आहे. त्यासाठी परवाने देण्याकरिता इच्छुकांकडून निविदा मागविल्या आहेत. या माध्यमातून महामुंबई मेट्रोला तिकिटांशिवाय नवे उत्पन्न मिळणार आहे.

