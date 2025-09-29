Mumbai Metro: प्रवाशांना गारेगार प्रवासासोबत शाॅपिंगचाही आनंद लुटता येणार, मुंबई मेट्रोची नवी योजना!

मुंबई : मुंबईकरांना आता मेट्रोच्या गारेगार प्रवासाबरोबरच शाॅपिंगचाही आनंद लुटता येणार आहे. त्यासाठी महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एमएमएमओसीएल) मेट्रो मार्गिका २ अ आणि ७ या दोन्ही मार्गिकांच्या मेट्रो स्थानकातील जागा जवळपास ४९७ दुकांनांकरिता व्यवसायिकांना देण्याची योजना आखली आहे. त्यासाठी परवाने देण्याकरिता इच्छुकांकडून निविदा मागविल्या आहेत. या माध्यमातून महामुंबई मेट्रोला तिकिटांशिवाय नवे उत्पन्न मिळणार आहे..एमएमआरडीएच्या माध्यमातून मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रात मेट्रोचे जाळे उभारले जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून मेट्रो-२ अ आणि मेट्रो-७ या मार्गिकेवर मेट्रो सेवा सुरू असून दररोज सुमारे साडेजीन लाख प्रवासी ये-जा करतात. दरम्यान या दोन्ही मार्गिकांवरील ३० स्थानकांमध्ये एमएमएमओसीएलतर्फे एकूण ६८ हजार १६६ चौरस फूट व्यावसायिक जागा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. यात ४७२ किऑस्क आणि २५ ब्लॉक स्पेसचा समावेश आहे. एकूण ५७५ किऑस्कपैकी ४९७ किऑस्क आता परवाना प्राप्त करण्यासाठी उपलब्ध आहेत. किऑस्कसाठी परवाना कालावधी ५ वर्षांचा आणि ब्लॉक स्पेससाठी १५ वर्षांचा परवाना कालावधी असेल. २९ ऑक्टोबरपर्यंत इच्छुकांना निविदा भरता येणार आहेत..कोणता एआय चॅटबॉट जास्त स्मार्ट आहे, गुगल जेमिनी की चॅटजीपीटी?.स्थानकनिहाय जागा- आरे - १,२४५ चौ.फूट (१८ किऑस्क)- आकुर्ली - १,४०१ चौ.फूट (२० किऑस्क )- आनंद नगर - ६७७ चौ.फूट (११ किऑस्क )- अंधेरी पश्चिम - ११,६८२ चौ.फूट (४७ किऑस्क)- बांगूर नगर - २,६१८ चौ.फूट (१४ किऑस्क)- बोरिवली पश्चिम - २,७९१ चौ.फूट (११ किऑस्क)- डहाणूकरवाडी - १२ उपलब्ध (२,६९१ चौ.फूट)- दहिसर पूर्व - ७२४ चौ.फूट (११ किऑस्क)- देवीपाडा - २,९९५ चौ.फूट (३९ किऑस्क)- दिंडोशी - १,४७६ चौ.फूट (२२ किऑस्क)- एकसर - २,८८८ चौ.फूट (१५ किऑस्क)- गोरगाव पूर्व - १,२४६ चौ.फूट (१९ किऑस्क)- गोरगाव पश्चिम - २,५२२ चौ.फूट (१४ किऑस्क)- गुंदवली - ४९० चौ.फूट (७ किऑस्क)- जोगेश्वरी पूर्व - १,०७२ चौ.फूट (१७ किऑस्क)- कांदरपाडा - २,४७७ चौ.फूट (११ किऑस्क)- कांदिवली पश्चिम - २,१०७ चौ.फूट (१२ किऑस्क)- कुरार - १,३४७ चौ.फूट (२० किऑस्क)- लोअर मालाड - २,९४५ चौ.फूट (१२ किऑस्क)- लोअर ओशिवरा - २,९९६ चौ.फूट (१२ किऑस्क)- मागाठाणे - १,२९० चौ.फूट (१७ किऑस्क)- मालाड पश्चिम - २,३०० चौ.फूट (६ किऑस्क)- मंडपेश्वर - २,६७७ चौ.फूट (१ किऑस्क)- मोगरा - १,४५२ चौ.फूट (२२ किऑस्क)- ओशिवरा - २,९४३ चौ.फूट (१४ किऑस्क)- ओवरीपाडा - १,४२७ चौ.फूट (२१ किऑस्क)- पोईसर - १,२३७ चौ.फूट (१८ किऑस्क)- राष्ट्रीय उद्यान - १,३६२ चौ.फूट (२० किऑस्क)- शिंपोली - २,४६५ चौ.फूट (१२ किऑस्क)- वळनाई - २,६२० चौ.फूट (१२ किऑस्क).मुंबई मेट्रो केवळ एक वाहतूक यंत्रणा नाही, तर आर्थिक गतीला चालना देणारा स्रोत आहे. स्थानकांमधील रिटेल आणि व्यावसायिक क्षमतेचा आर्थिक लाभ घेत आम्ही नॉन-फेअर रेव्हेन्यूच्या (एनएफबीआर) माध्यमातून निधी उभारत आहोत. या उपक्रमामुळे मेट्रो स्थानके सुविधा, व्यवसाय आणि कनेक्टिव्हिटी यांची केंद्रे होण्याच्या आमच्या व्हिजनला पाठबळ मिळाले आहे.- डॉ. संजय मुखर्जी, आयुक्त, एमएमआरडीए.Mumbai News: पालिकेच्या वीज प्रकल्पांना वेग! जल, सौरऊर्जा, कचऱ्यापासून निर्मिती; लवकरच कार्यान्वित.मेट्रो स्थानकांवरील व्यावसायिक जागांसंदर्भातील हे धोरण उद्योजकांना व्यापक व्यावसायिक संधी उपलब्ध करून देत असून, एमएमएमओसीएलच्या गैर-भाडे महसूल धोरणाला देखील अधिक बळकटी मिळेल. तसेच रिटेलर्स दररोज लाखो प्रवाशांपर्यंत थेट पोहोचू शकणार असून प्रवाशांनाही खेरेदीसाठी सुविधा मिळेल.- रुबल अग्रवाल, एमडी, एमएमएमओसीएल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.