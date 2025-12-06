Mahaparinirvan Din : इंदू मिलमधील स्मारकाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा; कधी होणार आंबेडकरांचं स्मारक? दिली महत्त्वाची अपडेट

Mahaparinirvan Diwas : आज ६ डिसेंबर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त दादर येथील चैत्यभूमीवर भीमसागर उसळलाय. कालपासूनच हजारो अनुयायी या पवित्र स्थळी दाखल होत असून, आजही मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी चैत्यभूमीवर उपस्थित राहून महामानवाला अभिवादन केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासंदर्भात महत्त्वाची अपडेट दिली. त्यांनी सांगितले, की हे भव्य स्मारक पुढील वर्षी ६ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष सरकारने ठेवले आहे..Dr. Babasaheb Ambedkar : सोलापुरातील 'या' गावाने जपली बाबासाहेबांची ऐतिहासिक आठवण; असं काय ठेवलंय जपून?.बाबासाहेबांच्या द्रष्टेपणाचा गौरवसमारंभात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी बाबासाहेबांच्या द्रष्टेपणावर विशेष प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले, की नुकतेच अमेरिकेतील न्यू जर्सीचे गव्हर्नर मुंबई दौर्यावर आले असता त्यांनी अमेरिकेत वीजेची कमतरता निर्माण होत असल्याचा उल्लेख केला. कारण, तिथे राष्ट्रीय ग्रीड नसून राज्यनिहाय विजेची व्यवस्थापन रचना आहे..यावर भाष्य करताना फडणवीस म्हणाले, की बाबासाहेबांनी वीज मंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारताच संपूर्ण देशासाठी ‘राष्ट्रीय वीज ग्रीड’ उभारण्याचा दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयामुळे आज भारताच्या कोणत्याही भागातून दुसऱ्या भागात सहजपणे वीज पारेषण होऊ शकते. “अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्राने न पाहिलेला दृष्टीकोन आपल्या भारतरत्न बाबासाहेबांनी दशकांपूर्वी ओळखला. ही बाब त्यांची प्रखर दूरदृष्टी अधोरेखित करते,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले..इंदू मिल स्मारक एका वर्षात पूर्ण!इंदू मिलमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या स्मारकाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, स्मारक पुढील महापरिनिर्वाण दिनापर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्धार आहे. स्मारकातील डॉ. बाबासाहेबांचा ४५० फूट उंच भव्य पुतळा असेल. संपूर्ण प्रकल्प डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. या स्मारकाचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ११ ऑक्टोबर २०१५ रोजी झाले होते. सध्या काम वेगात सुरू असून, सर्वोच्च दर्जाचे ‘जागतिक स्मारक’ तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.