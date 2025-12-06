मुंबई

Mahaparinirvan Din : इंदू मिलमधील स्मारकाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा; कधी होणार आंबेडकरांचं स्मारक? दिली महत्त्वाची अपडेट

CM Announces New Timeline for Ambedkar Memorial at Indu Mill : महापरिनिर्वाण दिनी चैत्यभूमीवर मोठी गर्दी झालीये. मुख्यमंत्र्यांनी इंदू मिल स्मारक पुढील वर्षी पूर्ण होणार असल्याची घोषणा केली आहे.
Mahaparinirvan Diwas : आज ६ डिसेंबर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त दादर येथील चैत्यभूमीवर भीमसागर उसळलाय. कालपासूनच हजारो अनुयायी या पवित्र स्थळी दाखल होत असून, आजही मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.

