मुंबई

Health Workers: राज्यात ४,१९३ आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, समुपदेशनाद्वारे प्रक्रिया

Health Workers Transfer: सार्वजनिक आरोग्य विभागातील सर्वसाधारण बदली प्रक्रियेत यंदा राज्यातील ४,१९३ आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. समुपदेशनाद्वारे प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.
Health Workers Transfer

Health Workers Transfer

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदली प्रक्रियेत यंदा प्रथमच समुपदेशनाधारित पारदर्शक आणि तंत्रशुद्ध पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. राज्यातील ४,५०६ बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांपैकी ४,१९३ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी शिफारशी करण्यात आल्याने ही प्रक्रिया राज्य प्रशासनासाठी आदर्श ठरली आहे.

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