Health Workers: राज्यात ४,१९३ आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, समुपदेशनाद्वारे प्रक्रिया

मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदली प्रक्रियेत यंदा प्रथमच समुपदेशनाधारित पारदर्शक आणि तंत्रशुद्ध पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. राज्यातील ४,५०६ बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांपैकी ४,१९३ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी शिफारशी करण्यात आल्याने ही प्रक्रिया राज्य प्रशासनासाठी आदर्श ठरली आहे..आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही बदली प्रक्रिया राबविण्यात आली. कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता, पसंतीक्रम, दुर्गम भागातील सेवा, वैद्यकीय तसेच कौटुंबिक परिस्थिती यांचा विचार करून बदल्या करण्यात आल्या. परिमंडळ कार्यक्रम प्रमुख आणि राज्यस्तरीय कार्यक्रम प्रमुखांच्या उपस्थितीत समन्वयातून बदल्या करण्यात आल्या..Mumbai Strike: टँकर चालकांचा संप, बेस्टचाही आंदोलनाचा इशारा, उष्णतेचा तडाखा... मुंबईकरांवर ट्रिपल संकट; चिंता वाढली .रिक्त पदांची यादी प्रसिद्धपरिचारिका संवर्गातील १,५७५, बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी (पुरुष) संवर्गातील ८०८, कनिष्ठ लिपिक १९७, औषध निर्माण अधिकारी १६० आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक १४९ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या निश्चित करण्यात आल्या. या प्रक्रियेत रिक्त पदे आणि बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली..१३ शिक्षकांवर गुन्हा दाखलराज्यात सुरू असलेल्या विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रमाची (एसआयआर) जबाबदारी टाळणाऱ्या आणखी १३ शिक्षकांविरोधात कस्तुरबा मार्ग आणि दहिसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने या कार्यक्रमासाठी विविध शासकीय विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नियुक्त केले. पदानुसार त्यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली. मात्र, मागाठाणे विधानसभा मतदारसंघातील कामासाठी नियुक्त शिक्षक एसआयआर कामासाठी आले नाहीत..Mumbai: मुंबईतील विहार तलावाला पौर्तुगीजकालीन इतिहास, पावणेचारशे वर्षांपूर्वीचे अवशेष अजूनही जिवंत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.