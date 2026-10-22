राज्यातील तुरुंग तुडुंब! क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी, धक्कादायक माहिती समोर

मुंबई : राज्यभरातील ६० तुरुंगांची एकूण अधिकृत क्षमतेपेक्षा एप्रिल २०२६ पर्यंत तुरुंगांमध्ये ३८ हजार ५१५ कैदी आहेत. त्यामुळे, तुरुंगांतील कैद्यांची संख्या क्षमतेच्या १४० टक्क्यांवर पोहोचली असून, तब्बल ८३ टक्के कैदी न्यायप्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत आहेत, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात देण्यात आली..तुरुंगांतील या अमानवी परिस्थितीसंदर्भातील उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे, त्या याचिकेवर मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वेत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान राज्याच्या तुरुंग प्रशासनाचे तुरुंग महासंचालक सुहास वारके यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले..Raj Thackeray: मोदी-अदाणी मैत्री! राज ठाकरेंनी थेट डॉक्युमेंट्रीच शेअर केली, पाहा video.नऊ मध्यवर्ती, २८ जिल्हा आणि विशेष स्वरूपाचे तुरुंग, महिला तुरुंग, खुली कारागृहे, खुली वसाहत आणि बालसुधारगृह अशा एकूण ६० संस्था आहेत. एकूण कैद्यांमध्ये ३१ हजार ८२१ जण कच्चे कैदी, सहा हजार २४८ दोषी ठरलेले कैदी आहेत..अन्न, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधाराज्यातील तुरुंगामधील कैद्यांना निवास, कपडे, अंथरूण, स्वच्छतासाहित्य, पौष्टिक अन्न आणि शुद्ध पाणी पुरवल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. राज्यातील तुरुंगांमध्ये २०१ वॉटर कूलर-प्युरिफायर असून, आणखी १८१ यंत्रे बसविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सुमारे ९२ वॉशिंग मशीन आणि ड्रायरही बसवले आहेत. ४५ तुरुंगांमध्ये १५ ग्रंथालये असून, त्यात सुमारे ७५ हजार ७१५ पुस्तके आहेत. २०१४ पासून २,८९५ कैद्यांनी तुरुंगातूनच शिक्षण पूर्ण केले आहे..Eknath Shinde: ५०० कोटी घेतल्याचे आरोप करण्यापूर्वी खातरजमा करायला हवी, मनोज जरांगेंच्या आरोपावर एकनाथ शिंदेंचं प्रत्युत्तर.कैद्यांसाठी कायदेशीर मदत, समुपदेशन, कौशल्यविकास, शिवणकाम, सुतारकाम, बेकरी, शेती आणि संगणक प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे त्यांच्या कलाकौशल्याला बळ मिळत आहे. सुमारे दोन हजार दोषी कैदी विविध कामांत सहभाग नोंदवतात. कामानुसार दररोज ५३ ते ७४ रुपये मजुरी मिळते. खुल्या वसाहतीतील कैद्यांना ९४ रुपये मिळतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.