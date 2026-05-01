महिन्यात राज्यभरात १४ भोंदूबाबांवर गुन्हे, खरात प्रकरणानंतर प्रकार उघड

नवी मुंबई : नाशिकमध्ये उघडकीस आलेल्या भोंदू अशोक खरात प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्राला धक्का दिला. मात्र, या घटनेनंतर राज्यभरातील अनेक पीडित महिला आणि पुरुषांना अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचे धैर्य मिळाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, गेल्या ३० दिवसांत महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (अंनिस) पुढाकारातून राज्यभरात तब्बल १४ भोंदूबाबांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..या घटनांमधून ग्रामीण तसेच शहरी भागात भोंदूगिरीचे जाळे किती पसरले आहे, हे स्पष्ट होत आहे. अनेक भोंदूबाबांनी महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याच्या तसेच सर्वसामान्यांची आर्थिक फसवणूक केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. भीती, सामाजिक दबाव आणि प्रतिष्ठेच्या कारणामुळे अनेक पीडित अजूनही पुढे येण्यास कचरतात. मौन बाळगणे म्हणजे गुन्हेगारांना बळ देण्यासारखे आहे, असे पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे..अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष संजय बनसोडे, बुवाबाजी संघर्ष विभागाच्या कार्यवाह ॲड. रंजना गवांदे आणि सहकार्यवाह विष्णू लोणारे यांनी पीडितांना निर्भयपणे पुढे येऊन पोलिसांकडे तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे. .दरम्यान, संजय बनसोडे यांनी सांगितले की, खरात प्रकरणानंतर पीडित महिलांमध्ये लढण्याची जिद्द निर्माण झाली आहे. आणखी पीडितांनी भीती न बाळगता पुढे यावे, अंनिस त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..गजाआड झालेले 'भोंदू'अशोक कुमार खरात - नाशिकगडगेबाबा (राजेंद्र गडगे) - संगमनेर, अहिल्यानगरचेतन सुनील माळी - अकोलापंकज देवराम घोलप- येडगांव, पुणेमनोहर मामा भोसले - सोलापूरनाना बर्डे- आळे फाटा, पुणेऋषिकेश वैद्य - वसई, मुंबईअल्ताफ रईस खान - मालाड, मुंबईरिधम पांचाळ - मालाड, मुंबईगणेश शिंदे - अहिल्यानगरअर्जुन चव्हाण - नवी मुंबईविठोबा वाल्मीक जाट- नाशिककिसन तळपे मंदोशी - खेडमहेशगिरी (महेश काकडे) -नाशिक.