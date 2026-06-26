Farmer Relief: अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; राज्य सरकारकडून ३३४.९८ कोटींच्या मदतीला मंजुरी, मकरंद पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

मुंबई: मार्च, एप्रिल व मे २०२६ या कालावधीत राज्यातील विविध भागांत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेती पिके आणि फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक दिलासा देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाने ३३४ कोटी ९८ लाख रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.राज्यातील कोणताही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये आणि शेती पुनर्बांधणीला बळ मिळावे, या भूमिकेतून मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय मार्गी लागला आहे.. राज्यातील दोन लाख ६७ हजार ६५६ शेतकरी आणि एक लाख ६३ हजार ७८८.७५ हेक्टर क्षेत्र अवकाळी पावसामुळे बाधित झाले असून, त्यांच्यासाठी ही मदत मंजूर करण्यात आली आहे. सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील ३,७६२ शेतकऱ्यांना २,२४१.३० हेक्टर क्षेत्रासाठी चार कोटी ३१ लाख एक हजार रुपये. .अकोला व बुलडाणा जिल्ह्यांतील एकूण १३,५२८ शेतकऱ्यांना ७,५४५.९४ हेक्टर क्षेत्रासाठी १९ कोटी ८६ लाख ६५ हजार रुपये. भंडारा, गडचिरोली, नागपूर, वर्धा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील १४,६१३ शेतकऱ्यांना ८,१६०.५३ हेक्टर क्षेत्रासाठी १७ कोटी ३४ लाख ९७ हजार रुपये. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि लातूर जिल्ह्यांतील २,५०६ शेतकऱ्यांना १,९२३.२० हेक्टर क्षेत्रासाठी दोन कोटी दोन लाख ७९ हजार रुपये. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील एक लाख दोन हजार ८९६ शेतकऱ्यांना ५५ हजार ५५५.९० हेक्टर क्षेत्रासाठी १०३ कोटी ३२ लाख ७७ हजार रुपये. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील एक लाख ३६ हजार ७५१ शेतकऱ्यांना ९२ हजार ३६२.७८ हेक्टर क्षेत्रासाठी २०९ कोटी १० लाख सहा हजार रुपये मंजूर केले आहेत. राज्यातील शेतकरी संकटातून सावरण्यासाठी शासनस्तरावर ही तातडीची कार्यवाही करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.