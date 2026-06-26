मुंबई

Farmer Relief: अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; राज्य सरकारकडून ३३४.९८ कोटींच्या मदतीला मंजुरी, मकरंद पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

Makarand Patil secures crop damage compensation for farmers: अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या सहा विभागांतील शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून ३३४.९८ कोटींच्या मदत पॅकेजला हिरवा कंदील; भरपाईमुळे आर्थिक दिलासा मिळण्याची आशा
State Government Announces ₹334.98 Crore Compensation for Crop Losses

State Government Announces ₹334.98 Crore Compensation for Crop Losses

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: मार्च, एप्रिल व मे २०२६ या कालावधीत राज्यातील विविध भागांत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेती पिके आणि फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक दिलासा देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाने ३३४ कोटी ९८ लाख रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली आहे.

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