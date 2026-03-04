Assembly Session: भास्कर जाधव आणि कल्याणशेट्टींमध्ये वाद, विधानसभेतच एकमेकांचा बाप काढला; धक्कादायक Video समोर

महाराष्ट्र विधानमंडळ २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारी ते २५ मार्च २०२६ या कालावधीत मुंबई येथील विधानभवनात पार पडत आहे. यामध्ये सत्ताधाऱ्यांसह विरोधाकांकडून अनेक प्रस्ताव मांडले जात आहेत. यामुळे विविध मतमतांतरे होत असून विधानसभेत वाद होत असल्याचे दिसून येत आहे. अशातच आज बुधवार (ता. ४) रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवाच होण्यापूर्वी भास्कर जाधव आणि कल्याणशेट्टी यांच्याच वाद झाल्याचे समोर आले आहे..शिवसेना ठाकरे गटाचे भास्कर जाधव आणि भाजपचे सचिन कल्याणशेट्टी यांच्यात वाद झाला. एकमेकांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. यावेळी भास्कर जाधवांनी 'सत्ताधाऱी असू दे, किंवा काही असू दे' असं म्हणत भास्कर जाधव यांनी बाप काढला. यावरून कल्याणशेट्टी यांनी तुम्हाला बाप काढायचा अधिकार नसल्याचं म्हटलं आहे. यामुळे सध्या तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Thane News: डोंबिवली–ठाणे थेट बसने! केडीएमसीची प्रायोगिक सेवा सुरू, ‘एकत्र आलो तर गुदगुल्या होणार’; रवींद्र चव्हाणांचा राजकीय टोला.महाराष्ट्र विधानभवनात आमदारांमध्ये जोरदार वाद झाला. शिवसेना ठाकरे गटाचे भास्कर जाधव आणि भाजप आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्यातील मतभेदामुळे तणावाचंं वातावरण निर्माण झालं होतं. सभागृहात तणाव वाढल्याने पोलिस आणि सुरक्षाकर्मी तैनात करण्यात आले..Mumbai-Goa Highway Accident : होळीच्या सणावर विरजण! 18 वर्षाच्या बहिणीचा भावासमोरच दुर्दैवी अंत; खारेपाटणमधील शेट्ये कुटुंबावर कोसळला दु:खाचा डोंगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.