मुंबई

बारावी–दहावी परीक्षेआधी महाराष्ट्र बोर्डाचा मोठा निर्णय! नियम, मार्गदर्शन आणि प्रेरणा एकाच ठिकाणी मिळणार; पण कसं? जाणून घ्या...

SSC And HSC Maharashtra Board YouTube channel News: बारावी आणि दहावी परीक्षांच्या आधी  महाराष्ट्र बोर्डाकडून विद्यार्थी, शाळा आणि परीक्षा केंद्र अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी अधिकृत यूट्यूब चॅनेल सुरू करण्यात आले आहे.
Maharashtra Board YouTube channel News

Maharashtra Board YouTube channel News

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : बारावी (HSC) आणि दहावी (SSC) परीक्षांच्या आधी, महाराष्ट्र बोर्डाने विद्यार्थी, शाळा आणि परीक्षा केंद्र अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी त्यांचे अधिकृत यूट्यूब चॅनेल सुरू केले आहे. प्रसिद्ध व्यक्तींच्या प्रेरणादायी संदेशांसह व्हिडिओंव्यतिरिक्त, चॅनेलमध्ये परीक्षेशी संबंधित विविध नियम आणि कायदे स्पष्ट करणारे माहितीपूर्ण व्हिडिओ देखील असतील.

Loading content, please wait...
maharashtra
education
Mumbai
Education Department
ssc
SSC Exam
HSC Board Examination
State Board of Education
state board of maharashtra
(HSC Students)

Related Stories

No stories found.