बारावी–दहावी परीक्षेआधी महाराष्ट्र बोर्डाचा मोठा निर्णय! नियम, मार्गदर्शन आणि प्रेरणा एकाच ठिकाणी मिळणार; पण कसं? जाणून घ्या...

मुंबई : बारावी (HSC) आणि दहावी (SSC) परीक्षांच्या आधी, महाराष्ट्र बोर्डाने विद्यार्थी, शाळा आणि परीक्षा केंद्र अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी त्यांचे अधिकृत यूट्यूब चॅनेल सुरू केले आहे. प्रसिद्ध व्यक्तींच्या प्रेरणादायी संदेशांसह व्हिडिओंव्यतिरिक्त, चॅनेलमध्ये परीक्षेशी संबंधित विविध नियम आणि कायदे स्पष्ट करणारे माहितीपूर्ण व्हिडिओ देखील असतील..बोर्डाच्या परीक्षांदरम्यान विद्यार्थी, शाळा आणि परीक्षा केंद्र कर्मचाऱ्यांमधील गोंधळ दूर करणे हा यामागील उद्देश आहे. महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या अध्यक्षा त्रिगुणा कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले की, सर्वात प्रभावी संवाद माध्यमाद्वारे पोहोचण्यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. गोंधळ दूर करण्याची जबाबदारी विभाग प्रमुखांवर आहे..ते म्हणाले, "परीक्षेशी संबंधित नियम आणि कार्यपद्धतींमध्ये काहीही नवीन नाही, परंतु लेखी कागदपत्रांच्या वेगवेगळ्या अर्थांमुळे दरवर्षी गोंधळ निर्माण होतो." या शंका दूर करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या सर्व नऊ विभाग प्रमुखांना विविध विषय सोपवण्यात आले आहेत ज्यावर ते व्हिडिओ बनवतील आणि ते YouTube चॅनेलवर अपलोड करतील. कुलकर्णी हे या पदावर नियुक्त झालेले महाराष्ट्र राज्य मंडळाचे पहिले आयएएस अधिकारी आहेत..वारंवार येणाऱ्या समस्येचा उल्लेख करत ते म्हणाले की, शाळा प्रमुख आणि परीक्षा केंद्र प्रमुख विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या नियमांचे वेगवेगळे अर्थ लावतात, ज्यामुळे गोंधळ निर्माण होतो. कुलकर्णी म्हणाले की, बोर्ड भविष्यात इतर परीक्षेशी संबंधित विषयांवर, जसे की ताण व्यवस्थापन आणि विषय-विशिष्ट मार्गदर्शन, साहित्य अपलोड करण्याची योजना आखत आहे. परीक्षेच्या तांत्रिक प्रक्रियेव्यतिरिक्त, विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना वाहतूक व्यवस्थापनासारख्या विषयांवरही अनेक प्रश्न असतात..