Anti Conversion: मोठी बातमी! महाराष्ट्रात धर्मांतरविरोधी कायद्याला मंजुरी; सक्तीचे धर्मांतर आणि लव्ह जिहादवर लगाम लागणार

आज महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक परिदृश्यासाठी एक महत्त्वाचा दिवस होता. राज्य मंत्रिमंडळाने अत्यंत प्रभावी आणि कडक धर्मांतर विरोधी विधेयकाला मंजुरी दिली. विधानभवनाबाहेर माध्यमांशी बोलताना, भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आणि महायुती सरकारमधील मंत्री नितेश राणे यांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. हा राज्यासाठी एक ऐतिहासिक दिवस असल्याचे म्हटले..आमदार नितेश राणे यांनी अभिमानाने सांगितले की, "आमच्या देवा भाऊंच्या महाराष्ट्रातील हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांचा आणि विविध संघटनांचा संघर्ष आता फळाला आला आहे. हा नवीन कायदा केवळ मध्य प्रदेश आणि गुजरातसारख्या राज्यांमधील कायद्यांसारखाच नाही तर काही बाबतीत अधिक कठोर आणि प्रभावी आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर महाराष्ट्रात धर्मांतराला जबरदस्ती करण्याचा किंवा प्रवृत्त करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा अजामीनपात्र गुन्हा मानला जाईल. जबाबदार असलेल्यांना ताबडतोब अटक केली जाईल.".Mumbai News: लोकलचा प्रवास सह्याद्रीच्या डोंगररांगांतून होणार, पनवेल-कर्जत कॉरिडॉर प्रकल्प अंतिम टप्प्यात; कधी सुरू होणार? .विधेयकातील तरतुदींवर चर्चा करताना नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले की, ख्रिश्चन मिशनरी आणि इतर गटांवर आर्थिक मदत, आरोग्यसेवा किंवा शिक्षणाच्या नावाखाली सामूहिक धर्मांतराचे आरोप अनेकदा केले जातात. या कायद्यामुळे आता अशा कारवायांना आळा बसेल. कायदा "घर वापसी" साठी विशेष तरतुदी आणि मार्ग देखील प्रदान करतो. जेणेकरून स्वेच्छेने त्यांच्या मूळ हिंदू धर्मात परतणाऱ्यांना पूर्ण सरकारी पाठिंबा आणि संरक्षण मिळू शकेल..या कायद्याचा एक मुख्य उद्देश लव्ह जिहाद रोखणे आहे. राणेंनी यावर भर दिला की, हा कायदा आपल्या माता-भगिनींच्या फसवणुकी आणि धर्मांतरापासून संरक्षण करेल. त्यांनी आत्मविश्वासाने सांगितले की, "आता महाराष्ट्रात कोणीही धर्मांतर करण्याचे धाडस करणार नाही." घटनात्मक वैधतेच्या प्रश्नाबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की मंत्रिमंडळाने यावर सखोल चर्चा केली आहे आणि हा कायदा पूर्णपणे घटनात्मक चौकटीत आहे, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाचाही पाठिंबा आहे..Mumbai Local: लोकलला झाड बांधणं महागात पडलं, रेल्वे सेवेला फटका; प्रशासनाची 6 जणांविरोधात मोठी कारवाई.याच पत्रकार परिषदेत राणे यांनी विमानतळांसारख्या संवेदनशील ठिकाणी खुल्या नमाज पठणाची परवानगी देणारी याचिका फेटाळण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाचा निर्णय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून योग्य आहे. सार्वजनिक ठिकाणी न जाता मशिदींचा वापर नमाज पठणासाठी करावा. राणे यांनी असेही सुचवले की, जर सार्वजनिक ठिकाणी नमाज पठण करायचे असेल तर शाळा किंवा इतर संस्थांसाठी मशिदींचा वापर करावा..