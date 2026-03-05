मुंबई

Anti Conversion: मोठी बातमी! महाराष्ट्रात धर्मांतरविरोधी कायद्याला मंजुरी; सक्तीचे धर्मांतर आणि लव्ह जिहादवर लगाम लागणार

Anti conversion bill: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने धर्मांतर विरोधी विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, आता जबरदस्तीने धर्मांतर आणि 'लव्ह जिहाद' करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
आज महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक परिदृश्यासाठी एक महत्त्वाचा दिवस होता. राज्य मंत्रिमंडळाने अत्यंत प्रभावी आणि कडक धर्मांतर विरोधी विधेयकाला मंजुरी दिली. विधानभवनाबाहेर माध्यमांशी बोलताना, भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आणि महायुती सरकारमधील मंत्री नितेश राणे यांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. हा राज्यासाठी एक ऐतिहासिक दिवस असल्याचे म्हटले.

