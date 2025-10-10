Mumbai Metro: वडाळा ते कुलाबा जोडण्यासाठी भूमिगत मेट्रो ११ ला मंजुरी, कसा असेल प्लॅन?

मुंबई : आज संपूर्ण अॅक्वा लाईन कार्यान्वित होत असताना, मुंबई मेट्रो रेल कॉपोरेशन लिमिटड (एमएमआरसीएल) ने आणखी एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुंबई मेट्रो ११ नवीन मेट्रो मार्ग शहराच्या विस्तारणाऱ्या मेट्रो जाळ्यामध्ये भर घालेल..महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ३ सप्टेंबर रोजी बहुप्रतिक्षित मुंबई मेट्रो मार्ग-११ प्रकल्पाला मंजुरी दिली, जो मेट्रो मार्ग-४ चा विस्तार आहे आणि आणिक डेपो-वडाळा-गेटवे ऑफ इंडियाला जोडणारा हा प्रकल्प अंदाजे २३,४८७.५१ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. या प्रकल्पाची योजना एका नवीन मेट्रो मार्गाची रचना, बांधकाम आणि कार्यान्वित करण्याची आहे, जी अत्यंत आवश्यक असलेली भूमिगत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणून काम करेल..Mumbai Metro 3: आरे-जेव्हीएलआर ते कफ परेड पटकन पोहोचाल, बघा किती रुपये मोजावे लागणार! तिकीटांचा तपशील एका क्लिकवर.प्रस्तावित मुंबई मेट्रो ११ दक्षिण मुंबईतील काही सर्वात वर्दळीच्या आणि गर्दीच्या भागातून जाईल, ज्यामुळे वाहतुकीतील अडथळे कमी होतील आणि त्याचबरोबर पर्यावरणपूरक, कार्यक्षम प्रवास पर्यायही उपलब्ध होईल. आणिक डेपोपासून प्रतिष्ठित गेटवे ऑफ इंडियापर्यंत १७.५१ किलोमीटर लांबीचा हा कॉरिडॉर शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक नेटवर्कवर मोठा परिणाम करेल..प्रकल्प तपशीलएमएमआरसीएलने आधीच एक सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला आहे, ज्यामध्ये मार्ग आणि बांधकाम पद्धतीची रूपरेषा दिली आहे. ही मेट्रो लाईन नागपाडा आणि भेंडी बाजार सारख्या महत्त्वाच्या भागातून जाईल, जे त्यांच्या उच्च लोकसंख्येची घनता आणि वाहनांच्या वाहतूक कोंडीसाठी ओळखले जातात. मुंबई मेट्रो ३ (कफ परेड वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स आरे) प्रमाणेच, जी लवकरच सुरू होणार आहे, ३३.५ किमी लांबीची लाईन आहे, मेट्रो ११ मध्ये देखील अॅट-ग्रेड आणि भूमिगत दोन्ही स्थानके असतील..१७.५१ किमी लांबीपैकी १६.८३ किमी भूमिगत असेल, ज्यामध्ये फक्त एक स्थानक अॅट-ग्रेड असेल. ही रचना मेट्रो ३ प्रमाणेच ब्लूप्रिंटचे अनुसरण करते, ज्याने मुबईत आधुनिक मेट्रो पायाभूत सुविधासाठी पाया घातला आहे..बांधकाम तंत्र आणि आव्हानेया गुंतागुंतीच्या भूमिगत प्रकल्पासाठी, एमएमआरसीएलने बांधकाम तंत्राचे मिश्रण वापरण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. १३ पैकी आठ भूमिगत स्थानके कट अँड कव्हर पद्धतीने बांधली जातील, तर उर्वरित पाच स्थानके न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग मेथड (एनएटीएम) वापरून बांधली जातील. या पद्धती बांधकामादरम्यान शहराच्या दाट शहरी रचनेत कमीत कमी व्यत्यय आणण्यास मदत करतील आणि सुरक्षितता आणि कार्यक्षमतेची हमी देतील.मेट्रो मार्गामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल आणि दक्षिण मुंबई आणि त्यापलीकडे प्रवास करणाऱ्या लोकांना अधिक सुलभकनेक्टिव्हिटी मिळेल..इंटरचेंज आणि कनेक्टिव्हिटीमुंबई मेट्रो ११ ही इतर अनेक मेट्रो मार्गाशी आणि वाहतूक व्यवस्थांशी धोरणात्मकरित्या जोडली जाईल, ज्यामुळे संपूर्ण शहरात अखंड प्रवासासाठी एक मजबूत नेटवर्क तयार होईल.मेट्रो ११ साठीचा कार डेपो १६ हेक्टर जमिनीवर पसरलेल्या आणिक-प्रतीक्षा नगर बेस्ट बस डेपो येथे असेल. या एकात्मिक विकास योजनेचे उद्दिष्ट सार्वजनिक वाहतुकीच्या इतर प्रकारांशी सुरळीत कामकाज आणि अखंड समन्वय सुनिश्चित करणे आहे..अपेक्षित प्रवासी संख्या आणि भविष्यातील अंदाजप्रवाशांच्या अंदाजानुसार, मुंबई मेट्रो ११ मध्ये २०३१ पर्यंत दररोज सुमारे ५.८० लाख प्रवासी प्रवास करतील - अशी अपेक्षा आहे, तर २०४१ पर्यंत ही संख्या अंदाजे ८.६९ लाख - प्रवाशांपर्यंत पोहोचेल, मेट्रो ट्रेनमध्ये सुरुवातीला प्रत्येक ट्रेनमध्ये सहा कोच असतील, मागणी वाढल्याने क्षमता वाढेल.मुंबई मेट्रो ४ (वडाळा - घाटकोपर - ठाणे- कासारवडवली), मुंबई मेट्रो ३, भायखळा, सीएसएमटी (छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस) सारख्या उपनगरीय रेल्वे स्थानकांसह आणि अगदी मोनोरेल प्रणालीमध्ये इंटरचेंज प्रस्तावित आहेत. हे इंटरचेंज पॉइंट्स प्रवाशांना अधिक लवचिकता प्रदान करतील, ज्यामुळे वाहतूक सुलभ होईल आणि सार्वजनिक वाहतूक अधिक परस्पर जोडलेली असेल. .निधी आणि पुढील टप्पेएकदा पूर्ण झाल्यावर, ते निःसंशयपणे लाखो मुंबईकरांचा प्रवास अनुभव बदलून टाकेल, गर्दी कमी करेल, हवेची गुणवत्ता सुधारेल आणि शहराच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये योगदान देईल.मार्गाची लांबी : १७.५१ किमीभूमिगतः १६.८३३ग्रेडवरः ०.६६७स्थानकेः १४भूमिगतः १३ग्रेडवरः १.स्थानकांची नावे : आणिक डेपो, वडाळा डेपो, सीजीएस कॉलनी, गणेश नगर, बीपीटी हॉस्पिटल, शिवडी मेट्रो स्थानक, हे बंदर, दारूखाना, भायखळा मेट्रो स्थानक, नागपाडा जंक्शन, भेंडी बाजार, छशिमट मेट्रो, हॉर्निमन सर्कल आणि गेटवे ऑफ इंडिया.दैनिक प्रयासीः वर्षः २०३१ - ५.८०लाख २०४१-८.६९लाख२०५१-९.८० लाख२०५५ -१०.१२लाखडेपोः आणिक प्रतीक्षा नगर बेस्ट बसडेपोमेट्रो ११ट्रेन: ६ डबे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.