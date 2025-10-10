मुंबई

Mumbai Metro: वडाळा ते कुलाबा जोडण्यासाठी भूमिगत मेट्रो ११ ला मंजुरी, कसा असेल प्लॅन?

Mumbai Metro 11: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मुंबई मेट्रो ११ प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे मुंबईकरांचा प्रवास अधिकच सुसाट होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : आज संपूर्ण अ‍ॅक्वा लाईन कार्यान्वित होत असताना, मुंबई मेट्रो रेल कॉपोरेशन लिमिटड (एमएमआरसीएल) ने आणखी एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुंबई मेट्रो ११ नवीन मेट्रो मार्ग शहराच्या विस्तारणाऱ्या मेट्रो जाळ्यामध्ये भर घालेल.

