Maharashtra Cabinet: राज्यातील आरोग्यसेवा बळकट करणार: राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता, जपानच्या संस्थेकडून ३,७०८ कोटींचे अर्थसाह्य घेणार!

मुंबई : राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग आणि आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपेरेशन एजन्सीकडून ३,७०८ कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य घेण्यात येणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात अली..महाराष्ट्रातील त्रिस्तरीय आरोग्य सेवा वितरण, वैद्यकीय शिक्षण प्रणाली आणि नर्सिंग प्रणाली बळकटीकरण या नावाचा हा प्रकल्प असून, वैद्यकीय महाविद्यालये, नर्सिंग महाविद्यालये आणि संलग्न रुग्णालयांमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करणे तसेच अत्याधुनिक उपकरणे उपलब्ध करून देणे यावर भर देण्यात येणार आहे. जळगाव, लातूर, बारामती, मिरज, कोल्हापूर, नंदूरबार व गोंदिया जिल्ह्यांमध्ये १०० प्रवेश क्षमतेचे बीएससी नर्सिंग विद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. .वैद्यकीय महाविद्यालय, नर्सिंग व संलग्नित रुग्णालयांच्या पायाभूत सुविधांकरिता 'स्ट्रेन्थनिंग टर्शरी हेल्थ केअर डिलीव्हरी, मेडिकल एज्युकेशन सिस्टीम ॲंड नर्सिंग सिस्टीम इन महाराष्ट्र' हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी जपानच्या इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सीकडून तीन हजार ७०८ कोटींचे वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. याशिवाय अहिल्यानगर, भंडारा, गडचिरोली, हिंगोली, जालना, मुंबई, नाशिक, परभणी, सातारा, पालघर, रत्नागिरी, वर्धा येथील महाविद्यालयासाठी यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. तसेच भारत-जपान शैक्षणिक आदान प्रदान कार्यक्रमांतर्गत मनुष्यबळ विकास यांच्या क्षमता वृद्धीसाठी तरतूद करण्यात येणार आहे..राज्य मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णयआकांक्षित जिल्हा-तालुका कार्यक्रम; आकांक्षित जिल्हा व आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार या कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यास मान्यता दिली.कुळगाव-बदलापूरमध्ये उपकेंद्रांसाठी जमीन : कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेच्या मंजूर विकास आराखड्यातील मौजे कात्रप येथील स्टेडियमसाठी आरक्षित जमिनीपैकी चार एकर जमीन वीज उपकेंद्र उभारणीसाठी हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली..मच्छीमारांसाठी ६१ कोटी २४ लाख : 'नाबार्ड'च्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी योजनेतून सागरी जिल्ह्यातील मच्छीमारांसाठी मासळी उतरविण्याच्या मूलभूत सोयी सुविधा उभारण्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या कामांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.'आयईएस' स्कील टेक विद्यापीठ: इंडियन एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेस मुंबईत 'आयईएस स्कील टेक' विद्यापीठ स्थापण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. हे विद्यापीठ कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ म्हणून कार्यरत राहील. हे विद्यापीठ वांद्रे येथे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सुरू होईल.