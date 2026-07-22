Devendra Fadnavis:...हा तर पोळी भाजण्याचा डाव; दिल्लीतील आंदोलनावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप

मुंबई: दिल्लीतील नेतृत्वविरहित किंवा चेहरा नसलेल्या आंदोलनात काही राजकीय पक्ष आंदोलकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्याचा आणि अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केला. तसेच, परिस्थितीवर पोलिसांनी वेळीच आंदोलकांवर नियंत्रण आणले नसते तर तेथे अनावश्यक गोष्टी घडल्या असत्या, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.‘नीट’ पेपरफुटीविरोधात गेल्या २० दिवसांपासून जंतरमंतर येथे सुरु असलेल्या आंदोलनाला सोमवारी हिंसक वळण लागले. कॉक्रोच जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजित दीपके याच्या नेतृत्वात संसदेच्या दिशेने निघालेल्या मोर्चाला रोखण्यासाठी पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीमार केला होता. या लाठीहल्ल्यावर विरोधकांनी टीका केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना फडणवीस यांनी विरोधी पक्षांवर नाव न घेता टीका केली. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. .मात्र, अधिकारांसोबत घटनेने दिलेल्या जबाबदाऱ्यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. शांततापूर्ण आणि परवानगी घेऊन होणाऱ्या आंदोलनांना सरकारकडून परवानगी दिली जाईल. मात्र, जाणीवपूर्वक राजकीय अशांतता निर्माण करण्यासाठी विनापरवानगी आंदोलन करणे, हिंसाचार घडवून आणणे हे कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला. पोलिसांच्या वाहनांची तोडफोड, गाड्या उलटविणे, दगडफेक अशा घटना घडल्या. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला, असेही फडणवीस म्हणाले. फडणवीस म्हणाले, की काही लोक चांगल्या भावनेने देखील आंदोलन करत असतील. परंतु, ज्यांचा या आंदोलनाशी काहीही संबंध नाही असे राजकीय पक्ष आणि विविध संघटना आपली राजकीय पोळी भाजत आहेत. यामध्ये हौशे-नवशे, गौशेही आपला अजेंडा घेऊन शिरले असून त्यांना ‘नीट’ परीक्षा काय आहे, ती कधी झाली हेदेखील माहित नाही. परंतु, त्यांना आपला स्वार्थ साधायचा आहे..‘वंचित’कडून २३ रोजी महाराष्ट्र बंद ‘नीट’ परीक्षा पेपरफुटीप्रकरणी दिल्लीत जंतरमंतरवर सुरु असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनावर झालेल्या पोलीस लाठीहल्ल्याच्या निषेधार्थ २३ तारखेला ‘महाराष्ट्र बंद’ची घोषणा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. विद्यार्थ्यांवरील लाठीहल्ल्यामुळे जनतेमध्ये मोठा संताप आहे. महाराष्ट्रातील विविध जिल्हास्तरीय आणि प्रादेशिक संघटनांशी चर्चा करून २३ जुलै रोजी महाराष्ट्र बंदची घोषणा करण्यात येत आहे. हा बंद पूर्णपणे शांततापूर्ण असेल. .कार्यकर्त्यांच्या सहकार्याने बंद शांततेत पार पाडला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकार मानसिक रुग्ण : राज ठाकरे दिल्लीत आंदोलकांवर केलेला बेछूट लाठीमार लक्षात घेता हे सरकार मानसिक रुग्ण झाले आहे. सरकारला रुग्णालयात भरती करण्याची गरज आहे. आम्ही रास्त मागण्यांसाठीची आंदोलने कशी चिरडतो, हे जगाला दाखवण्याची आणि ती कशी चिरडली हे सांगण्याची हौस सध्या सत्ताधीशांना जडली आहे, अशी टीका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ‘एक्स’वरून केली..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.\rकोणत्याही सरकारला आपल्या नागरिकांवर लाठीमार करणे आवडत नाही. मात्र, दिल्लीतील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता असल्याने पोलिसांनी आवश्यक तेवढीच कारवाई केली. पोलिसांनी संयम दाखवला असून, अधिक गंभीर घटना टाळण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक होती. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.